Ηταν 30 Οκτωβρίου του 2017, όταν εκατομμύρια τηλεθεατές και φανατικοί της σειράς «House of Cards» πληροφορήθηκαν ότι όσο πολιτικό δράμα απήλαυσαν, απήλαυσαν. Χειρόφρενο στην επιτυχημένη πορεία του έως τότε καλύτερου τηλεοπτικού πολιτικού δράματος – αργότερα ήρθε το «Succession» – σήκωσαν οι κατηγορίες εις βάρος του πρωταγωνιστή και οσκαρικού ηθοποιού Kevin Spacey για σεξουαλική επίθεση.

Η έκτη και τελευταία σεζόν του πολιτικού έπους του Netflix τελείωσε – όπως είχε υποσχεθεί – με ένα μακάβριο, σοκαριστικό φινάλε. Όπως και η ατιμωτική αποχώρηση του Kevin Spacey από τη σειρά, το μυστήριο του ποιος σκότωσε τον Frank Underwood στοίχειωσε ολόκληρη την τελευταία σεζόν, αφού μετά την απόλυση του λόγω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, οι σεναριογράφοι του «House of Cards», με επικεφαλής τους showrunners Frank Pugliese και James Gibson, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να τον εξωστρακίσουν.

Η απόφασή τους ήταν να σκοτώσουν τον Frank εκτός οθόνης, αλλά να μην αποκαλύψουν ποιος τον σκότωσε μέχρι την τελευταία σκηνή της σειράς. Αλλά παρόλο που ο θάνατός του ανακοινώθηκε στην πρώτη σκηνή της έκτης σεζόν, το «House of Cards» έβαλε γρήγορα έναν σπόρο εικασιών για το πώς ακριβώς πέθανε. «Θέλετε να μάθετε τι πραγματικά του συνέβη», ρωτούσε η σύζυγος του μόλις εκληπώντος Frank, Claire Hale (Underwood), τους θεατές κοιτώντας ευθεία στην κάμερα και σπάζοντας το τέταρτο τοίχο αλά Frank στο πρώτο επεισόδιο. «Ένας άνθρωπος σαν τον Francis δεν πεθαίνει έτσι απλά. Αυτό θα ήταν, πώς το λένε; βολικό».

Εντωμεταξύ, ο Spacey μπαινόβγαινε στα δικαστήρια. Μετά την πρώτη κατηγορία, ήρθαν κι άλλες. Και μάλιστα, ήρθαν και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Κάτι λιγότερο από έξι χρόνια και αρκετές δικαστικές διαμάχες μετά, ο δυο φορές βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός τελικά κρίθηκε αθώος λίγο πριν εκπνεύσει το τρέχον έτος. Με την ανακοίνωση, όμως, της αθωωτικής απόφασης από το δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου, συνέβη κάτι απίστευτο: ο λογαριασμός του φανταστικού χαρακτήρα Frank Underwood στο Twitter, ο οποίος συνέχιζε να είναι ενεργός – και κάπως φρικιαστικός, η αλήθεια να λέγεται – όλα αυτά τα χρόνια, σχολιάζοντας την πολιτική, κυρίως, επικαιρότητα των ΗΠΑ, ξεκίνησε ένα άνευ προηγουμένου teasing.

27 Ιουλίου. Ο Frank, με ένα λιτό κι απέριττο χτύπημα στην πόρτα, ζητά την προσοχή του Twitter. Εκείνο αποκρίνεται. 362 αναδημοσιεύσεις, δεκάδες απαντήσεις, χιλιάδες τα likes.

29 Ιουλίου. Δύο μέρες μετά, ο Frank επιστρέφει πιο δυναμικά, με το γνωστό αλαζονικό του ύφος. Παραμένει λιτός, παραμένει απέριττος. Ενημερώνει, μην πούμε μετά «δεν ξέραμε», πως ήρθε η σειρά του. Δεν περνά λίγη ώρα κι ο Frank, σαν να συνειδητοποιεί πως η τελευταία αυτή ανάρτηση ήταν κάπως απειλητική και ιδιαιτέρως ασαφής, ποστάρει πάλι.

You know you can trust me. pic.twitter.com/xQW1m8Pgfj

Το αποτέλεσμα έναν τόνο ακόμα πιο στρεβλό. Κανείς δεν εμπιστεύεται κάποιον που μόλις του είπε με νόημα «Ξέρεις ότι μπορείς να με εμπιστεύεσαι…». Ο Frank έχει πάρει φωτιά, ποστάρει ξανά την ίδια μέρα. Αυτή τη φορά είναι εντελώς σαφής. Θέλει το «House of Cards» πίσω. Το κοινό παραληρεί.

Ο Frank ποστάρει άλλη μια φορά και πάει για ύπνο. Το ερώτημα που θέτει όμως ξαγρυπνά τους φανατικούς θεατές της σειράς. Όχι, δεν είδαν ποτέ τον Frank να πεθαίνει.

You never actually saw me die, did you?

— Frank Underwood (@FrankUnderwood) July 29, 2023