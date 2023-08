Ολόκληρες ζώνες της βόρειας Κίνας έχουν καλυφθεί από καφεκίτρινα νερά, στα οποία επιπλέουν τόνοι απορριμμάτων, μετά την «ιστορική» βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ημέρες το Πεκίνο και τα περίχωρά του.

Χείμαρροι αυτού του δύσοσμου μίγματος χύθηκαν σε ένα πάρκο, στα προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι κυριότερες οδικές αρτηρίες που συνδέουν μεταξύ τους τις πόλεις της επαρχίας Χεμπέι, στα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, έχουν μετατραπεί σε πραγματικά ποτάμια.

Σε αεροφωτογραφίες που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο σε μία από αυτές τις πόλης, τη Ζουοζού, διακρίνονται βιτρίνες καταστημάτων και οροφές αυτοκινήτων που πλέουν σε αυτά τα λασπωμένα νερά, τα οποία κατέκλυσαν επίσης πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

«Rescue teams, please come quickly! Look, so many people are calling for help!» said the woman filming this video.

This is near the Dashiqiao Market on National Highway 107 in #Zhuozhou City, #Hebei Province, #China, where continuous calls for help can be heard.

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) August 2, 2023