Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για «ένοπλο» σε κτίριο της Γερουσίας.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο της Γερουσίας «θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο» λόγω αναφοράς για παρουσία ενόπλου.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023