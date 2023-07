Ο Randy Meisner, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Eagles, πέθανε την Τετάρτη σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Ήταν 77 ετών. Ο Meisner έπασχε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος την Πέμπτη (27/07).

«Ο Randy ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των Eagles και συνέβαλε καθοριστικά στην πρώιμη επιτυχία του συγκροτήματος», ανέφερε το συγκρότημα.

Ο Meisner, ο πρώτος μπασίστας του συγκροτήματος, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Eagles το 1971 μαζί με τους Glenn Frey, Don Henley και Bernie Leadon. Ο Meisner ήταν με το συγκρότημα όταν ηχογράφησαν τα άλμπουμ «Eagles», «Desperado», «On The Border», «One of These Nights» και «Hotel California». Αυτό το τελευταίο, με τους μυστηριώδεις, αλληγορικούς στίχους του, έγινε από τα πιο γνωστά κομμάτια του συγκροτήματος. Βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 το 1977 και κέρδισε βραβείο Grammy ως δίσκος της χρονιάς το 1978.

Αλλά ο Meisner δεν ένιωθε άνετα με τη φήμη. «Ήμουν πάντα κάπως ντροπαλός», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2013, σημειώνοντας ότι οι συνάδελφοί του τον ήθελαν στο κέντρο της σκηνής να τραγουδά το «Take It to the Limit», αλλά εκείνος προτιμούσε να βρίσκεται «μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας». Τότε, ένα βράδυ στο Knoxville, όπως είπε ο Meisner, κόλλησε γρίπη. «Κάναμε δύο ή τρία encore, και ο Glenn ήθελε άλλο ένα», συνέχισε αναφερόμενος στον frontman των Eagles, που πέθανε το 2016. «Τους είπα ότι δεν μπορούσα να το κάνω και τσακωθήκαμε», είπε ο Meisner στο περιοδικό. «Αυτό ήταν το τέλος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eagles Band (@thebandeagles)

Ο Meisner εγκατέλειψε το συγκρότημα τον Σεπτέμβριο του 1977, αλλά το 1998 εισήχθη μαζί με τους Eagles στο Rock & Roll Hall of Fame. Οι Eagles πούλησαν περισσότερους δίσκους από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα στη δεκαετία του 1970 και είχαν τέσσερα διαδοχικά άλμπουμ Νο. 1 και πέντε Νο. 1 singles, σύμφωνα με το Hall of Fame. Μόνο το άλμπουμ τους «Greatest Hits 1971-1975» πούλησε πάνω από 26 εκατομμύρια αντίτυπα.