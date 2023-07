Δεν θα μεταφέρει τουρίστες προς τη Ρόδο έως την Τρίτη ο ταξιδιωτικός όμιλος TUI, ενώ με προγραμματισμένες πτήσεις οργανώνεται η απομάκρυνση των πελατών της από το νησί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Ρόδο 40.000 πελάτες του, οι περίπου 7.800 από αυτούς βρίσκονται μεταξύ των τουριστών οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε ειδικά καταλύματα και ξενοδοχεία, στο πλαίσιο εκκένωσης από τις αρχές.

Η Jet2 ακύρωσε όλες τις πτήσεις και τα ταξιδιωτικά πακέτα που αναμένονταν να αναχωρήσουν στη Ρόδο έως και την 30ή Ιουλίου, ανακοίνωσε η εταιρεία, σε νεότερη ανακοίνωσή της.

«Λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών, ακυρώσαμε έως και την Κυριακή 30 Ιουλίου όλες τις πτήσεις και τα πακέτο που πρόκειται να αναχωρήσουν για τη Ρόδο», ανέφερε η ανακοίνωση στο Twitter.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό για όλους»

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία με την οποία συμβουλεύει τους Βρετανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Ρόδο να επικοινωνήσουν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τα ξενοδοχεία τους πριν αναχωρήσουν για το ελληνικό νησί.

Σε νεότερη οδηγία που εκδόθηκε σήμερα το βρετανικό ΥΠΕΞ προέτρεψε επίσης τους Βρετανούς τουρίστες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να καλούν στο 112 εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα Μάθιου Λοτζ δήλωσε με tweet του ότι το βρετανικό ΥΠΕΞ έστειλε μια «ομάδα ταχείας ανάπτυξης» στη Ρόδο, η οποία είναι καθ’ οδόν, για τη βοήθεια Βρετανών τουριστών.

Ο κ. Λοτζ τόνισε επίσης ότι η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους τουριστικούς πράκτορες «για την υποστήριξη των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου».

Since the #wildfires situation deteriorated yesterday @ukingreece has been working with the Greek authorities, airlines and tour operators to support UK nationals on #Rhodes. A rapid deployment team from @FCDOGovUK is on its way.

— Matthew Lodge (@FCDOMJLodge) July 23, 2023