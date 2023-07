Ένα δυνητικά επικίνδυνο θηλυκό λιοντάρι προσπαθεί να εντοπίσει η γερμανική αστυνομία, η οποία στην προσπάθεια της αυτή χρησιμοποιεί ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάμερες υπερύθρων, ενώ η αναζήτηση λαμβάνει χώρα παρουσία κτηνιάτρου και κυνηγών.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το ζώο στο Kleinmachnow, λίγο έξω από τα όρια του Βερολίνου, γύρω στα μεσάνυχτα, από άτομα που ανέφεραν ότι είχαν δει μια μεγάλη γάτα να κυνηγά ένα αγριογούρουνο. Οι πολίτες έδωσαν μάλιστα και βίντεο στις αρχές.

