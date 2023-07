Βήμα προσέγγισης προς τις ΗΠΑ κάνει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς σε μία προσπάθεια να παρακάμψει τα εμπόδια του Κογκρέσου όσον αφορά την παραλαβή νέων αλλά και την αναβάθμιση των F-16, δήλωσε για πρώτη φορά πως δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, αλλά και τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των F-16.

«Είχαμε μία συνάντηση με τον Μητσοτάκη σήμερα. Δεν έχουμε ως στόχο να δημιουργήσουμε εχθρούς. Ο στόχος του Ερντογάν δεν είναι να αυξάνει τους εχθρούς, αλλά να αυξάνει τους φίλους. Δείτε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Στη συνάντησή μας σήμερα συζητήσαμε τρόπους για την ενίσχυση αυτής της φιλίας», είπε αρχικά και προσέθεσε σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet πως: «τα F-16 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν».

Ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να κάνει βήματα προκειμένου να προσεγγίσει το Κογκρέσο μετά τη συμφωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, να προχωρήσει η μεταφορά μαχητικών F-16 στην Τουρκία, σε συνεννόηση με το Κογκρέσο,

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή τους στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τόνισαν ότι δεν πρέπει η είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ να γίνει με αντάλλαγμα την πώληση των F-16 που θέλει η Άγκυρα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε αυτά να μην χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Ελλάδας.

#BREAKING Turkish President Erdogan says on Greece that the aim is to gain more friends rather than gaining more enemies.

“We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece in the future.” pic.twitter.com/fkmX602lbD

— Anadolu English (@anadoluagency) July 12, 2023