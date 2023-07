Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (11/7) στη Μυτιλήνη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 8 χιλιόμετρα Δυτικά Βορειοδυτικά του Μανταμάδου.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 17,7 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#deprem, #σεισμός) M4.0 occurred 25 km SW of #Ayvacık (#Turkey) 6 min ago (local time 12:52:19). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/rKBAFiRcwv

🖥https://t.co/TnrjqXD3SN pic.twitter.com/MaObi4qFV9

— EMSC (@LastQuake) July 11, 2023