Ήταν το μακρινό (πλέον) 1996 όταν ο Jäje Folke Andreas Johansson από τη πόλη Trollhättan της… κρύας Σουηδίας, γοητευμένος από τον ήχο του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, που δεν ήταν άλλος από το trip – hop και συγκεκριμένα τους Portishead, αποφάσισε να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ της καριέρας του, το οποίο τον έβαλε για καλά στον χάρτη της ευρωπαϊκής (τουλάχιστον) μουσικής.

Ο λόγος για το «Whisky» του Jay Jay Johanson (όπως είναι γνωστός), ο οποίος εμφανίζεται την Τετάρτη 12 Ιουλίου, στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Αγαπημένος του ελληνικού κοινού από την πρώτη του εργασία, θα παρουσιάσει όχι μόνο το τελευταίο άλμπουμ αλλά φυσικά και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά «Fetish».

Η διαδρομή του βρετανού – σουηδού ποπ τραγουδοποιού από τη δεκαετία του ΄90 έως σήμερα, παραμένει συνεπής και άκρως δημιουργική. Από τα Break My Heart Studios στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης, ο καλλιτέχνης συνδυάζει τα τζαζ φωνητικά του με φιλμ νουάρ διασκευές. Το γενεαλογικό του μουσικό δένδρο έχει απλώσει τις ρίζες του, από την αμερικανίδα τραγουδίστρια Lee Hazlewood, στους Talk Talk ή από τον αμερικανό τραγουδοποιό Harry Nilsson, στον John Coltrane και στον Johnny Hartman. Κερασάκι στην τούρτα η μελαγχολική φωνή και μυστικιστική φωνή του, σε τραγούδια όπως «Far Away», «On The Radio», «Believe In Us», «So Tell The Girls That I Am Back In Town».

Μιλώντας στο Βήμα, με αφορμή την συναυλία του στην Αθήνα, ο βρετανός – σουηδός τραγουδοποιός και ερμηνευτής, δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί και στην ιδιαίτερη σχέση του με το ελληνικό κοινό. «Η Ελλάδα ( μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία) ήταν από τις πρώτες χώρες που ανακάλυψαν τη μουσική μου και από τότε αναπτύχθηκε ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα σας και το κοινό της. Νωρίτερα , δεν είχα επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα αλλά όταν το έκανα διαπίστωσα πόσο γενναιόδωροι είστε και τι καταπληκτικό φαγητό έχετε».

Για τη σχέση του με τη μουσική, ο Jay Jay Johanson, σημείωσε ότι και ο ίδιος είναι περίεργος για το πως ξεκίνησε η σχέση του με τη μουσική. «Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω τους γονείς μου που μελοποιούν ή παίζουν όργανα και κυρίως το… πιάνο που υπήρχε στο σαλόνι του σπιτιού μας, όπου μαζί με τα αδέρφια μου, ασχολούμασταν με αυτό, χωρίς φυσικά να είμαστε μουσικοί. Η αδερφή μου εργάζεται στο χειρουργείο του Γκέτεμποργκ, ο αδερφός μου έγινε δημοσιογράφος ειδικευμένος στη μουσική και εγώ άρχισα να γράφω τραγούδια και κατέληξα σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι σήμερα.»

Η αλήθεια είναι ότι ο Jay – Jay θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο όχι ακριβώς για να τεμπελιάζει αλλά για να ασχολείται με τις δυο άλλες αγάπες του, τη ζωγραφική και την φωτογραφία. «Δεν σταμάτησα ποτέ να ζωγραφίζω, συνεχίζω πάντα να βγάζω φωτογραφίες και ευτυχώς πέρυσι είχα δύο εκθέσεις. Η φωτογραφική μου μηχανή, βρίσκεται πάντα μαζί μου, δίπλα μου. Οσον αφορά τη μουσική, πιστεύω ότι τα τραγούδια, η μουσική και οι στίχοι έρχονται σε μένα. Δημιουργούνται όταν κάνω μακρινούς περιπάτους, όταν ταξιδεύω κοκ. Μετά κάθομαι στο πιάνο για να τα κωδικοποιήσω, να τα βάλω σε σειρά, να τα ξεχωρίσω.»

Περισσότερα στη συναυλία του που θα περιλαμβάνει από trip-hop έως electro-clash κι από downtempo έως indie.

Πληροφορίες:

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 στις 21:00

CT GARDEN by Christmas Theater

Τιμές εισητηρίων:

VIP ΖΩΝΗ: 25 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 20 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 15 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 12 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 10 ευρώ)

AMEA: 15 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700

Πληροφορίες – Προπώλση: 211 7701700, www.viva.gr & www.ct.gr