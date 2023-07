Δρόμοι έγιναν ποτάμια και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες, οδηγώντας την κυβερνήτρια να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κάποιες κομητείες.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της προσπαθούσε να βγει από το σπίτι της με τον σκύλο της στην κοιλάδα Χάντσον, καθώς παρασύρθηκε από τα νερά της ξαφνικής πλημμύρας, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

First responders are using boats to rescue people that are trapped in high waters on the Palisades Parkway in New York, amid catastrophic flash flooding in the area.pic.twitter.com/N5qRAMTzNt

