Ο Λουίς Σουάρεθ Μιραμόντες, θρύλος του ποδοσφαίρου και ο πρώτος Ισπανός που κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στο Μιλάνο. Την είδηση επιβεβαίωσε και η Ίντερ, όπου πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του.

The perfect player who, through his talent, inspired generations.

Ciao, Luisito.#FCIM pic.twitter.com/lPnmw8qifh

