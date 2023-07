Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό προσπάθησε να πείσει την Αμερικανίδα ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μέσω Τwitter να προσθέσει τον Καναδά στην παγκόσμια περιοδεία της Eras Tour, αφού η Σουίφτ ανακοίνωσε 14 νέες ημερομηνίες συναυλιών της στην Ευρώπη.

It’s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don’t make it another cruel summer. We hope to see you soon.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2023