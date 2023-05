Έκθεση αντικειμένων της Taylor Swift φιλοξενείται στο Museum of Arts and Design (MAD) της Νέας Υόρκης. Η «Taylor Swift: Storyteller» παρουσιάζει τις καλλιτεχνικές επινοήσεις του εαυτού της από τη 12 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιό. Δημιουργίες από οίκους μόδας που φορούσε σε συναυλίες της παρουσιάζονται δίπλα σε σκηνικά αντικείμενα, κοσμήματα, αναμνηστικά, βιντεοκλίπ και προβολές σε τοίχο στίχων της με τον γραφικό χαρακτήρα της.

Ανάμεσα στα εκθέματα της έκθεσης, τα συνολάκια τσιρλίντερ και μπαλαρίνας από το βιντεοκλίπ για το «Shake It Off» του 2014· το κόκκινο νυφικό και η στολή γκρουμ από το «I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)» που σκηνοθέτησε το 2021 η Blake Lively· το απαστράπτον σύνολο από το «Bejeweled» του 2022 που σκηνοθέτησε η Taylor Swift. Συνολικά, εκτίθενται περί τα 50 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και κιθάρες που έχει χρησιμοποιοήσει σε live performances.

«Η μουσική σού αφηγείται μια συγκεκριμένη ιστορία και (η Taylor Swift) χρησιμοποιεί κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα για να χτίσει πάνω σε αυτές τις ιστορίες και τους χαρακτήρες που δημιουργεί. Όπως όλοι οι καλλιτέχνες, το πάει αυτό σε άλλους κόσμους – υπάρχει φαντασία που έχει υφανθεί μέσα σε αυτό, έννοιες ευρύτερων αρχετύπων» είπε, μιλώντας στο Artnet News, ο διευθυντής του MAD Tim Rodgers.

Ο Rodgers επιμένει ότι δεν χρειάζεται να είσαι θαυμαστής της Taylor Swift για να σε παρασύρει η έκθεση. «Ναι, αυτό αφορά την Taylor Swift· όμως αυτό είναι κάτι πιο μεγάλο από την Taylor Swift. Στην πραγματικότητα, έχει να κάνει με την κουλτούρα μας και το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες, πώς σκεφτόμαστε τις γυναίκες και γράφουμε γι’ αυτές. Αυτές είναι οι ιδέες που θέλαμε να εξερευνήσουμε» είπε.

Η έκθεση «Taylor Swift: Storyteller» στο MAD ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου.