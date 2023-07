Ένα κοριτσάκι είναι νεκρό μετά την πτώση αυτοκινήτου στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Study Prep στο Γουίμπλεντον, στο νότιο Λονδίνο, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

«Παραμένουμε στο σημείο και συνεχίζουμε την έρευνά μας για να διαλευκάνουμε τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία. Στο σχολείο φοιτούν κορίτσια ηλικίας από τεσσάρων μέχρι 11 ετών. Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της αστυνομίας επτά παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίσθηκαν.

Wimbledon: One dead and 17 injured after car crashes into The Study Prep School pic.twitter.com/57V3ML6yot

«Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι ο οδηγός του οχήματος, μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών, έχει συλληφθεί ως ύποπτη πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση», συμπλήρωσε η Αστυνομία, που ανέφερε ότι το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από το Sky News έδειξαν ένα τρακαρισμένο 4X4 Land Rover έξω από το ιδιωτικό σχολείο θηλέων.

Update: one killed and 17 injured after car crashes into The Study Prep School.

The independent school is for girls aged four to 11 and sits on Wimbledon Common.

A land rover plowed into it this morning.

The police will attempt another coverup pic.twitter.com/gqCF9sKOFY

— Darryl (@turtleturtle000) July 6, 2023