Η Γαλλία παρέμεινε στο χάος για 4η νύχτα, μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού σε προάστιο του Παρισιού. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν και χθες (30/6) παρά το γεγονός ότι στους δρόμους υπήρχαν 45.000 αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τεθωρακισμένα οχήματα.

Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων.

Κτήρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε 471 προσαγωγές. Στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τουφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις Αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τουφέκι, που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

This isn’t Syria, Iraq or Afghanistan. This is France where 9% of the population has brought down entire cities!

Where are CNN & BBC now?#FranceRiots #franceViolence #FranceProtest #Marseille #Immigration #Francia #Francja #FranceHasFallen #Fransa #RiotsFrance #Islamophobia pic.twitter.com/Ns1p9yN0ck

