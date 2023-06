Στην επιφάνεια ήρθαν τα πρώτα συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, παρασύροντας στο θάνατο πέντε άτομα που πλήρωσαν το πάθος τους για περιπέτεια και αδρεναλίνη.

Τα συντρίμμια περισυνελέγησαν από τον βυθό κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού από το πλοίο Horizon Arctic.Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου 10 κομμάτια από το υποβρύχιο, που μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά με γερανούς από το πλοίο και φορτώθηκαν σε φορτηγά.

⚡️The first footage of the wreckage of the sunken submersible»Titan», raised from the depths of the Atlantic pic.twitter.com/cENHjP23Jp

