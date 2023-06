Μια σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, στο πατρογονικό χωριό του συγγραφέα, τη Μυρτιά Ηρακλείου.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη επισκέφτηκαν η κα. Wang Ying, Διπλωματική Σύμβουλος Πολιτιστικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα, ο κ. Μiao Zhiyong, Διευθυντής Εταιρείας Πολιτισμού και Τουρισμού Shaoxing Group Co. Ltd, ο κ. Gong Ling, Διευθυντής του Μουσείου Shaoxing Lu Xun (Σαοσίνγκ Λου Σιουν), ο κ. Zou Wenwei, διευθυντής της Περιφερειακής Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Shaoxing Kequia Group Co. Ltd. και ο κ. Zhuo Guangping, καθηγητής Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Shaoxing.

Την κινέζικη αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, Καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Κυριάκος Κώτσογλου, η Διευθύντρια του Μουσείου, κ. Μαριλένα Μηλαθιανάκη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, κ. Κατερίνα Ζωγραφιστού.

Μετά την ξενάγησή τους στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου, ακολούθησε σειρά ομιλιών των εκπροσώπων των φορέων των δύο χωρών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των Μουσείων Νίκου Καζαντζάκη και Shaoxing Lu Xun, στους τομείς της διοργάνωσης θεματικών εκθέσεων και ανταλλαγής τεκμηρίων από τις συλλογές των δύο μουσείων, της κοινής μεταφραστικής και εκδοτικής δραστηριότητας, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού και εν γένει στην αμοιβαία υποστήριξη και ανάδειξη θεμάτων που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο ιστορικών πολιτισμών της Ελλάδας και της Κίνας.

Συμβολισμοί

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συμπίπτει με τους επετειακούς εορτασμούς των δύο μουσείων, καθώς το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια λειτουργίας του και το Μουσείο Shaoxing Lu Xun τα 70 χρόνια. Ο Lu Xun θεωρείται ο γενάρχης της νεότερης κινεζικής λογοτεχνίας και το Μουσείο Shaoxing Lu Xun, που βρίσκεται στη γενέτειρά του, αποτελεί ένα από τα μουσεία, αφιερωμένα σε αυτόν στην Κίνα.

Η συνάντηση και συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τον διαχρονικό και σταθερό δεσμό που έχει αναπτυχθεί με την Κίνα, 88 χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη αυτή χώρα. Ένας δεσμός που μετρά ήδη πολλά στάδια, όπως την παρουσία κινεζικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στα εγκαίνια του Μουσείου Καζαντζάκη το 1983, την αδελφοποίηση των Μουσείων Νίκου Καζαντζάκη και Shaoxing Lu Xun το 2012 στην Κίνα, τη διεξαγωγή του φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας…Κίνα» το 2019 και βεβαίως την προ διμήνου επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας και του Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα στη Μυρτιά.

Η οικουμενικότητα της σκέψης και της ζωής του Νίκου Καζαντζάκη συνεχίζει αδιάκοπα να αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και αδελφοσύνης των Λαών της Γης.