Το 13o Ετήσιο Capital Link Sustainability Forum με τίτλο: «Χρηματοδότηση, Επενδύσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Financing & Investments Spearheading Sustainable Growth» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση κοινού την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία, στο Divani Caravel Athens Hotel – υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Τα πάνελ με 35 εξαιρετικούς ομιλητές, θεματολογία επίκαιρη και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προσέλκυσαν πολυπληθές κοινό που ξεπέρασε τα 400 άτομα σε μια κατάμεστη αίθουσα από την αρχή ως το τέλος του Συνεδρίου.

Δυναμική ήταν η παρουσία τόσο των Ελληνο-Αμερικανών επιχειρηματιών John Koudounis και Dean Metropoulos, όσο και των εξαιρετικών Ελλήνων ομιλητών, ανώτατων εκπροσώπων από την κυβέρνηση, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι μέσα από 10 διαφορετικές ενότητες έδωσαν την ευκαιρία σε ευρύ κοινό να ακούσει τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις/παρουσιάσεις και να έλθει σ’ επαφή μαζί τους αναπτύσσοντας τις νέες τάσεις αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις για τη Βιωσιμότητα, Χρηματοδότηση & Επενδύσεις και καταλήγοντας στην ανάδειξη της Βιωσιμότητας ως παραμέτρου-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων και την σημασία της ως προαπαιτούμενο κριτήριο συμμόρφωσης για όλο και περισσότερες εταιρείες.

Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιωσιμότητας, έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο ταξίδι για να την ενσωματώσει σε πολιτικές, πρακτικές αλλά και γενικά στην κουλτούρα της με τις προοπτικές ενσωμάτωσης ενός βιώσιμου πρότυπου παραγωγής στους περισσότερους τομείς οικονομικής ανάπτυξης να είναι ελπιδοφόρες.

Στο Συνέδριο παρέστησαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και προσωπικότητες από όλους τους τομείς της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Η εκδήλωση έκλεισε με τη βράβευση της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου.

Παράλληλα, δόθηκε και φέτος η δυνατότητα σ’ ένα μικρό αριθμό (20 είκοσι) ΜΚΟ, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό σε χώρο που είχε προβλεφθεί για το σκοπό αυτό.

Ψηφιακό Λεύκωμα: Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Annual Capital Link Sustainability Forum εκδόθηκε πολυσέλιδο ειδικό Ψηφιακό Λεύκωμα με άρθρα επιχειρηματιών, στελεχών και φορέων της αγοράς, ομιλητών στο Συνέδριο και άλλων προσωπικοτήτων, άρθρα τα οποία αναφέρονται στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Βιωσιμότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό & στις πρωτοβουλίες, δυνατότητες και προγράμματα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Μπορείτε να δείτε το εξαιρετικά ενδιαφέρον 167 σελίδων Ψηφιακό Λεύκωμα/Digital Handbook στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ψηφιακό Λεύκωμα.

O κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link Inc, καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους Ομιλητές, Χορηγούς, Φορείς Υποστήριξης – Οργανισμούς της αγοράς, και Χορηγούς Επικοινωνίας, που στηρίζουν το Συνέδριο, και φυσικά όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους. Ο κ. Μπορνόζης στη συνέχεια ανέφερε πόσο κρίσιμο είναι το θέμα της βιωσιμότητας και η λειτουργία της επιχειρηματικότητας με κριτήρια ESG – καθώς σήμερα αποτελούν μία νέα μορφή «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών που θα επιτρέψει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. To εγχείρημα της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο είναι τεράστιο και απαιτεί τη συμβολή όλων των παραγόντων ώστε οι μηχανισμοί που υιοθετήθηκαν να καταφέρουν να ανοίξουν μία νέα προσέγγιση στην χρηματοοικονομική και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

H κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link Inc, ανέφερε: «Είναι η 13η χρονιά που διοργανώνουμε το συγκεκριμένο συνέδριο, προσπαθώντας κάθε χρόνο να προσαρμόζουμε τη θεματολογία στις εξελίξεις που μεσολαβούν, και αυτός είναι ο λόγος που διαλέξαμε το θέμα της χρηματοδότησης και της βιώσιμης ανάπτυξης για το φετινό συνέδριο. Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα εξαιρετικοί ομιλητές θα καλύψουν σε βάθος τα θέματα αυτά. Επίσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φέτος στηρίζουμε 20 ΜΚΟ το κοινωνικό έργο των οποίων σας καλούμε να ανακαλύψετε. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος επίσης αναμένουμε να είναι η συζήτηση των Ελληνο-Αμερικάνων επενδυτών, κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO – Metropoulos & Co, και, κ. John Koudounis, President & Chief Executive Officer – Calamos Investments, οι οποίοι θα προσθέσουν τη δική τους ματιά στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της εταιρικής διακυβέρνησης και του ESG, που έχει καταστεί απαραίτητο στην εποχή μας. Ιδιαίτερη σημαντική είναι η ανάλυση των ESG κριτηρίων με τα οποία υποχρεούνται να συμμορφώνονται απαραιτήτως οι επιχειρήσεις με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον αλλά και την προσέλκυση χρηματοδότησης και επενδυτών».

Εταιρική Διακυβέρνηση – Ένα Μοντέλο Σε Πλήρη Εξέλιξη

Συντονιστής : κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου – HELLENiQ ENERGY; Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (LIG) – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πετρελαϊκών Εταιρειών (Fuels Europe)

Ομιλητές:

κα. Ξένια Καζόλη, Αντιπρόεδρος – Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

κα. Κιάρα Κόντη – Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Επικεφαλής των Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) – ΕΥ Ελλάδος

κα. Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια, Women On Top, Συγγραφέας

Ο κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου – HELLENiQ ENERGY; Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (LIG) – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πετρελαϊκών Εταιρειών (Fuels Europe), τόνισε: «Η γενικότερη κατάσταση στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διακρίνεται από κινητικότητα και τάση εξέλιξης. Ξεχωρίζουν αφενός η υιοθέτηση νέων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και αφετέρου η επικέντρωση των επενδυτών τόσο στην ποιότητα της σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων και τη μέτρηση της απόδοσης των διοικούντων τις εταιρείες, αλλά και στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Στην Ελλάδα, το 2023 αποτελεί έτος αξιολόγησης για το θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης λόγω των σχετικών διατάξεων του Ν. 4706/2020∙ αξιολόγησης τόσο του νομοθετικού πλαισίου, όσο και των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει οι εταιρείες. Επίσης, ευρωπαϊκά νομοθετήματα, όπως η Οδηγία CSRD για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, αναμένεται να επηρεάσουν την Ελληνική πραγματικότητα. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση για τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβασης σε πληροφορίες για την αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και άλλα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και στη δημιουργία κουλτούρας διαφάνειας σε σχέση με την επίπτωση της εταιρικής λειτουργίας στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Η εταιρική διακυβέρνηση δεν αποτελεί πλέον μοναδιαίο αίτημα αλλά εντάσσεται στο τρίπτυχο ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Κεντρικό ρόλο σε αυτό καταλαμβάνει η προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα διοίκησης των εταιρειών. Σε αυτήν αποσκοπεί η Οδηγία 2022/2381 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην εταιρική διοίκηση, αλλά και η γενικότερη σημασία της έμφυλης ισορροπίας στην αξιολόγηση βιώσιμων επενδύσεων.

Η συμμόρφωση προς τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας, δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην εξασφάλιση της τυπικής προσαρμογής καταστατικών και πολιτικών προς τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή κείμενα αυτορρύθμισης∙ απαιτείται να μεταβάλλει την εταιρική κουλτούρα, προάγοντας την ουσιαστικά σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων, με έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος, προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου, επικοινωνία και γόνιμη αλληλεπίδραση με την κοινωνία».

H κα. Ξένια Καζόλη, Αντιπρόεδρος – Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόνισε: «Ανεξαρτήτως ηπείρου και χώρας, κάποιες τάσεις ήδη διακρίνονται για το 2023 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τις εξαγγελίες των αρχών και τις κατευθυντήριες γραμμές τους. Πρόκειται για τρεις τάσεις με κοινά στοιχεία: πρώτον, αντικατοπτρίζουν την ανησυχία της κοινωνίας για την αβεβαιότητα στην οικονομία και τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Δεύτερον, αντανακλούν έναν μετασχηματισμό στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο επίτευξης οικονομικών και όχι μόνο στόχων. Τέλος, έχουν επηρεαστεί από έντονα κοινωνικά αιτήματα και τη δραστηριότητα ακτιβιστών και κινημάτων. Οι τάσεις είναι οι εξής:

Ο σκεπτικισμός ως προς τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Απαιτείται πλέον η σύνδεση θέσεων με τις ικανότητες – δεξιότητες κάθε στελέχους.

Η μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση των αμοιβών, ειδικά στον συσχετισμό της απόδοσης της εταιρείας και των μισθών των διοικητικών συμβούλων.

Τα κριτήρια ESG επανέρχονται δριμύτερα και με μεγαλύτερη ωριμότητα. Η πίεση σε μέτωπα όπως οι εργασιακοί έλεγχοι και η προστασία του περιβάλλοντος βαίνει αυξανόμενη».

H κα. Κιάρα Κόντη – Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Επικεφαλής των Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) – ΕΥ Ελλάδος, τόνισε: «Η αργή ενσωμάτωση του ESG έχει καταρχάς να κάνει με μια δυσκολία αναφορικά με τους ορισμούς. Αναφερόμαστε στη βιώσιμη ανάπτυξη και το ESG σαν να είναι το ίδιο πράγμα και λες και οι έννοιες αυτές δεν μεταβάλλονται στο χρόνο. Οι προκλήσεις αυτές μας αφορούν όλους παγκοσμίως, σε συστημικό επίπεδο. Η μεγάλη εικόνα έρχεται και εξειδικεύεται μέσω των κριτηρίων ESG. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ένα σκέλος αφορά τον αντίκτυπο του επιχειρηματικού μοντέλου κάθε εταιρείας, ενώ το άλλο σχετίζεται με το πώς οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν με τη σειρά τους την κάθε επιχείρηση.

Μια σειρά ενεργειών έχουν θέσει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, ορισμένες φορές όμως με υπεραπλουστευμένο τρόπο, χωρίς επιστημονική έρευνα. Έχουμε δεσμευτεί φιλόδοξα και εύκολα, με λιγότερη δουλειά από όση απαιτείται στα συστήματα διαχείρισης, στην τεχνολογία και στα δεδομένα. Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες έρχονται να τυποποιήσουν περισσότερο τα πρότυπα αναφοράς, ενισχύοντας τη διαφάνεια».

H κα. Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια, Women On Top, Συγγραφέας, τόνισε: «Η εφαρμογή των πρόσφατων και επικείμενων πολιτικών για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην ηγεσία μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και τα νέα επενδυτικά κριτήρια για τη βιωσιμότητα, δημιουργούν ένα εύφορο έδαφος για την προτεραιοποίηση των στόχων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης είναι εκείνες που προωθούν πολλές φορές την ατζέντα του ESG στο εσωτερικό τους. Το κλειδί τώρα είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης ώστε να γίνουν ενεργοί φορείς αλλαγής και να αποκωδικοποιήσουμε τα μαθήματα που μας δίνει η στροφή προς μια πιο συμπεριληπτική ηγεσία, ώστε να προετοιμάσουμε συνολικά τη νέα γενιά ηγετών και ηγέτιδων για να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην οικοδόμηση μιας οικονομίας αειφορίας».

Επιχειρηματικότητα & Πολιτικές Βιωσιμότητας

Συντονιστής: κα Αλεξάνδρα Πάλλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ – CSR Hellas, Εκπρόσωπος – ΕΒΕΑ & Πρόεδρος Της Επιτροπής Αθλητισμός & ESG – Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Ομιλητές:

κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΕΥΔΑΠ

κα Αφροδίτη Αβραμέα, Διευθύντρια Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου – Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος – ΙMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A.

H κα Αλεξάνδρα Πάλλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ – CSR Hellas, Εκπρόσωπος – ΕΒΕΑ & Πρόεδρος Της Επιτροπής Αθλητισμός & ESG – Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τόνισε: «Στο συγκεκριμένο πάνελ θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε τον ρόλο των πολιτικών βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG στους διαφορετικούς κλάδους που εκπροσωπούν οι ομιλητές μας, όπως είναι οι ρυθμιστικές αρχές, ο κατασκευαστικός κλάδος και η εξορυκτική βιομηχανία. Ακόμη, θα αναφερθούμε στα θέματα που αναγνωρίζουν οι ίδιοι ως ουσιώδη ως προς τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια. Η διαμόρφωση ενός νέου, βιώσιμου και συμπεριληπτικού κόσμου αποτελεί άλλωστε μονόδρομο, και ένα στοίχημα που οφείλουμε όλοι μαζί να κερδίσουμε».

O κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΕΥΔΑΠ, τόνισε: «Στην ΕΥΔΑΠ αποστολή μας είναι η διαχείριση του πολύτιμου αγαθού, του νερού, αλλά και η ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων, που με τη συμβολή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας της Εταιρείας αποδίδονται στη φύση καθαρά. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια ESG, εναρμονιζόμαστε με τις νέες απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης και εργαζόμαστε συστηματικά για την επίτευξη του στόχου για παραγωγή νερού μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.

Στην ΕΥΔΑΠ λειτουργούμε με περιβαλλοντική υπευθυνότητα και διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας μέσα από την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Προχωράμε το επενδυτικό μας πλάνο με έργα κυκλικής οικονομίας καθώς και με δράσεις που έχουν ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ώστε να κατακτήσουμε το net zero, αλλά και να περιορίσουμε τις απώλειες νερού.

Στην ΕΥΔΑΠ εργαζόμαστε με απώτερο σκοπό να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά ανώτερο νερό, προσβάσιμο από όλους, δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλασιαστικό όφελος για την κοινωνία και το περιβάλλον, με γνώμονα πάντα τη βιωσιμότητα και την πρόοδο προς ένα υγιές μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας».

H κα Αφροδίτη Αβραμέα, Διευθύντρια Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου – Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τόνισε: «Η βιωσιμότητα ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η έννοια της βιωσιμότητας έχει διευρυνθεί ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο την οικονομική ευημερία μέσω της κερδοφορίας, αλλά να υπερβαίνει τα στενά πλαίσια της επιχείρησης και της οικονομικής επιβίωσής της και να λαμβάνει υπόψη της τη γενικότερη συμβολή της στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, καθώς και τον τρόπο που δραστηριοποιείται μέσα σε αυτά.

Σήμερα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πολιτικών βιωσιμότητας από μια επιχείρηση κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη στρατηγική της αλλά και πολλαπλά οφέλη στη λειτουργία και ανάπτυξή της. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τη βελτίωση της κερδοφορίας της, τη μείωση του κόστους σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τη πρόσβαση σε δανειακά και επενδυτικά κεφάλαια, τη προσέλκυση και διακράτηση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού και πελατών, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων.

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μέσα από αναλύσεις σημαντικότητας που διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχουν αναγνωριστεί μια σειρά από ουσιώδη θέματα, βάσει των οποίων σχεδιάζονται τόσο η στρατηγική όσο και οι πολιτικές του Ομίλου σε ζητήματα βιωσιμότητας. Τα επιμέρους αυτά θέματα εντάσσονται σε πέντε βασικές κατηγορίες, όπως η Κλιματική Αλλαγή και η Κυκλική Οικονομία, η Υγεία, Ασφάλεια και Ανάπτυξη των εργαζομένων του Ομίλου μας, η Κοινωνική Υπευθυνότητα, η Ακεραιότητα και η Επιχειρηματική Ηθική καθώς και η Καινοτομία και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν εκπονηθεί αναλυτικά σχέδια δράσης για την ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική και τη λειτουργία του Ομίλου.

Παράλληλα, οι συνεργασίες είναι ο καταλύτης για την εδραίωση της έννοιας της βιωσιμότητας στην οικονομία και το κοινωνικό σύνολο και είναι αναγκαίες είτε σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και κρατών, είτε σε επίπεδο κρατών με εταιρίες και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, είτε μεταξύ εταιριών. Αναμφίβολα λοιπόν, η συλλογική προσπάθεια, μέσω συνεργασιών, αποτελεί μονόδρομο στην επίτευξη ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού κόσμου, στον οποίο στοχεύει και το σύγχρονο επιχειρείν».

O κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος – ΙMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A., τόνισε: «Η αυξανόμενη ζήτηση για ορυκτά που είναι απαραίτητα για τη ζωή μας, τις κατοικίες μας και την οικονομία δημιουργεί προκλήσεις για την υπεύθυνη εξόρυξη.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος συνειδητοποίησε έγκαιρα αυτή την ανάγκη και οι εταιρείες που εκπροσωπούν το 80% της δραστηριότητας συμμορφώνονται με τον Κώδικα Αρχών βιώσιμης ανάπτυξης από το 2006 και δημοσιοποιούν συστηματικά τα αποτελέσματα.

H Imerys είναι παγκόσμιος ηγέτης σε εξειδικευμένα προϊόντα και λύσεις που βασίζονται σε ορυκτά και είναι πλέον σωστά τοποθετημένη για να αναπτυχθεί περαιτέρω αξιοποιώντας τις μέγα-τάσεις στην πράσινη ενέργεια, στις βιώσιμες κατασκευές καθώς και στις φυσικές λύσεις για καταναλωτικά αγαθά. Οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της εταιρείας, με διακηρυγμένη στρατηγική το «Ξεκλειδώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τον πλανήτη μας». Η βιώσιμη ανάπτυξη για μας δεν είναι μόνον το σωστό, αλλά αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό μας.

Κεντρικοί στόχοι μας είναι:

η ενδυνάμωση των ανθρώπων μας ώστε να ευδοκιμήσουν σε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον

η αξιολόγηση του 75% του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας και των πρακτικών του 75% των προμηθευτών μας με βάση τα κριτήρια βιωσιμότητας,

η περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 σε ευθυγράμμιση με το στόχο του 1,5°C

Η πρωτοβουλία SustainAgility αρθρώνει την περιεκτική προσέγγιση του Ομίλου στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του με τρόπο που να δημιουργεί αξία για όλους του συμμετόχους του (stakeholders) και δομείται σε τρείς άξονες που αφορούν:

τη συστηματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας, με προτεραιότητα στην ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάδειξη των ταλέντων τους

την ανάπτυξή μας σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας

και τη συστηματική φροντίδα για τον πλανήτη μας, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό της βιοποικιλότητας και τη δράση για την κλιματική αλλαγή.

Για τις επιδόσεις της ο οίκος EcoVadis έχει κατατάξει την Imerys στην κατηγορία Gold, ενώ στην Ελλάδα ανήκει στις Most Sustainable Companies για το 2023».

Βιωσιμότητα & Επενδυτικές Προτεραιότητες & Επιλογές

Συντονίστρια: κα. Κατερίνα Ρόγγα, Partner, Risk Advisory, Sustainability & Climate Leader – Deloitte Greece

Ομιλητές:

κα. Δίκα Αγαπητίδου, Founder & Director – JLL – Αθηναϊκή Οικονομική

κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής – Όμιλος MOTOR OIL

κα. Τερέζα Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών – PRODEA Investments

κ. Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας – Παπαστράτος

H κα. Κατερίνα Ρόγγα, Partner, Risk Advisory, Sustainability & Climate Leader – Deloitte Greece, τόνισε: «H ανάγκη για ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο επιχειρησιακό και επενδυτικό πλάνο των επιχειρήσεων και στις καθημερινές λειτουργίες τους καθίσταται πλέον επιτακτική.

Οι ενέργειες που απαιτούνται προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι πλέον γενικές. Τόσο οι πελάτες των εταιρειών όσο και οι επενδυτές έρχονται να ενισχύσουν τις πιέσεις προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων ESG κριτηρίων, επιταχύνοντας την αλλαγή.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο τους, έχουν ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις οι οποίες καλύπτουν τα κριτήρια ESG αλλά συνεργάζονται και με rating agencies, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και επίσημα στους επενδυτές τους την υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, αξίζει να τονιστεί ότι η νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την επίτευξη της βιωσιμότητας διαφοροποιούνται ανά κλάδο, σε σχέση με τις απαιτήσεις και το βαθμό δυσκολίας της υλοποίησης, και αυτό επηρεάζει πρακτικά και το βαθμό ωριμότητας και τo status της υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται η κάθε εταιρεία.

Στο ταξίδι αυτό είναι απαραίτητη η συνέργεια όλων καθώς και η προσπάθεια από όλες τις επιχειρήσεις να ευαισθητοποιήσουν πελάτες και εργαζομένους, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή βάση και να ενισχυθούν περαιτέρω οι βιώσιμες επενδύσεις».

H κα. Δίκα Αγαπητίδου, Ιδρυτής Και Γενική Διευθύντρια της Jll-Αθηναικής Οικονομικής, έθεσε το πλαίσιο του σκεπτικού και των πρακτικών που ακολουθούνται στον τομέα των βιώσιμων κτιρίων στην Ελλάδα.

Στο δομημένο περιβάλλον αναλογεί περίπου το 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, με το 12% να συνδέεται με την κατασκευή και τα υλικά και το 28% με λειτουργίες, πχ, θέρμανση. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που συναποτελούν την αγορά ακινήτων μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, και προκειμένου να υπάρχει ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η Συμφωνία του Παρισιού για μείωση των εκπομπών κατά 45% μέχρι το 2030, επισημάνθηκε από την JLL ένα πλαίσιο δράσης για Υπεύθυνη Αγορά Ακινήτων, το οποίο καλεί σε μία ολιστική προσέγγιση και πρακτική σε κάθε επίπεδο.

Βασικό συστατικό μιας τέτοιας διαδικασίας είναι οι πιστοποιήσεις για βιώσιμα κτίρια, και συγκεκριμένα: (α) LEED για νέες κατασκευές και ριζικές ανακαινίσεις, (β) LEED για υφιστάμενα ακίνητα σε λειτουργία, (γ) BREEAM για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις και (δ) BREEAM για υφιστάμενα ακίνητα σε λειτουργία. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί στη χώρα μας 72 συνολικά κτίρια – 53 με LEED, στην πλειονότητά τους γραφεία, και 19 με BREEAM. Στη συνέχεια, άλλοι οργανισμοί, όπως EPRA & GRESB, αναλαμβάνουν το έργο της τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Οι θεσμικοί επενδυτές και η EBRD πρωτοπορούν στη συμμόρφωση με βιώσιμες πρακτικές, αντιλαμβανόμενοι τα προφανή πλεονεκτήματα των πράσινων κτιρίων και λειτουργιών, ακολουθούμενοι από τις τράπεζες, που ολοένα και περισσότερο εμφανίζονται να εφαρμόζουν περιβαλλοντικά κριτήρια στην έγκριση δανείων. Επιπρόσθετα, και με βάση τις οδηγίες της ΕΕ, είναι υποχρεωτική στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των επαγγελματικών κτιρίων στην κατηγορία Ε το αργότερο μέχρι το 2027 και στην κατηγορία Δ το 2030.

Η τελευταία αυτή υποχρέωση αφορά και την κατοικία, ωστόσο, είναι ολοφάνερο ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα δυσκολευθεί πολύ να ανταποκριθεί, λόγω κόστους. Κατά τη γνώμη μας, είναι αναγκαίο τέτοιες προκλήσεις να αντιμετωπίζονται με επιδοματική πολιτική, πόσο μάλλον που στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, το ιδιωτικό όφελος είναι πολύ μικρότερο από το κοινωνικό όφελος.

H κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής – Όμιλος MOTOR OIL, τόνισε: «Στη Motor Oil έχουμε δημιουργήσει ένα σαφές σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργειακής μετάβασης όπου εμπεριέχει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που παρακολουθούνται συχνά ενώ όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιολογούνται με κριτήρια ESG.

Για το σκοπό αυτό παραμένουμε προσηλωμένοι στις βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που «εγγυώνται» μακροπρόθεσμη κερδοφορία και συνεχή ανάπτυξη προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Προσφέρουμε καθαρότερα, ποιοτικότερα ενεργειακά προϊόντα και συμβάλλουμε επίσης στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, έχουμε μια πολύ καλά δομημένη προσέγγιση που καθοδηγείται από την Πολιτική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου».

H κα. Τερέζα Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών – PRODEA Investments, τόνισε: «Η συμμόρφωση στις αρχές του ESG στο χώρο του real estate είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Στην Ελλάδα, το απόθεμα είναι παλιό, με πάνω από 40% των κτιρίων να είναι χτισμένα πριν το 1980 και άρα να είναι αδύναμα, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και κοινωνικά. Τι κάνει κανείς με αυτά; Δεν είναι ξεκάθαρο, όταν είναι μισθωμένα, το ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, μια νέα κουλτούρα όπου γίνονται επενδύσεις με συμμετοχή του μισθωτή και αντίστοιχη μείωση του ενοικίου.

Στην Prodea είμαστε προσηλωμένοι σε ένα όσο το δυνατόν πιο πράσινο χαρτοφυλάκιο. Ο κοινωνικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη και ανακαίνιση κτιρίων είναι σημαντικός. Στοχεύουμε στην αναγέννηση και ανάπλαση γειτονιών, καθώς η εικόνα, η αισθητική και η ασφάλεια μιας περιοχής μπορούν να αλλάξουν ποικιλοτρόπως.

Τέλος, οι ειδικότητες που αναζητούμε και το προσωπικό που προσλαμβάνουμε, μιας και αφορά σε μεγάλο βαθμό Έλληνες του εξωτερικού, συνεισφέρει στην αντιστροφή του brain drain».

O κ. Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας – Παπαστράτος, τόνισε: «Στην Παπαστράτος η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης είναι η εταιρική μας στρατηγική. Και όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, εννοούμε όλες τις πτυχές της: περιβάλλον, άνθρωπος, οικονομία και διακυβέρνηση. Προτάσσουμε τη διαφάνεια, τη συμπερίληψη, και κυρίως το στόχο μας για μετασχηματισμό προς το καλύτερο. Μέσα από την πρόσφατη επένδυσή μας 200 εκατ. ευρώ, στηρίζουμε την οικονομία χώρας μας, δημιουργούμε 300 νέες θέσεις εργασίας, αυξάνουμε την εξαγωγική μας δυναμικότητα συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, και κυρίως, στηρίζουμε τους ανθρώπους μας, εξασφαλίζοντας την εξέλιξή τους σε ένα ισότιμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον. Επιπλέον, συνεχίζουμε τις κοινωνικές μας δράσεις τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όσο για την εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων».

Εταιρική Διακυβέρνηση – Προϋπόθεση Στη Προσέλκυση Επενδύσεων & Χρηματοδότησης

Συντονιστής: κα. Γεωργία Μουρλά, Επιτελική Διευθύντρια, Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου – Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ομιλητές:

κ. Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου – HELLENiQ ENERGY

κ. Νίκος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων – ΟΠΑΠ

κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Director, Head of Investor Relations and M&A – Όμιλος ΟΤΕ

κ. Γιώργος Αλεβίζος, Οικονομικός Διευθυντής (Διαχείριση Διαθεσίμων, Σχέσεων με Επενδυτές και Διαχείρισης Κινδύνων) – Όμιλος FOURLIS

H κα. Γεωργία Μουρλά, Επιτελική Διευθύντρια, Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου – Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόνισε: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τα προηγούμενα δυνατά πάνελ. Θα μπορούσαμε να είμαστε σύντομοι και να επιβεβαιώσουμε απλά ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί πράγματι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων. Θα εμβαθύνουμε όμως ακούγοντας τις πρακτικές και ουσιαστικές εμπειρίες των ομιλητών μας, που εκπροσωπούν τέσσερις σημαντικές, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες».

O κ. Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου – HELLENiQ ENERGY, τόνισε: «Κάναμε στρατηγικές αλλαγές τα τελευταία δυο χρόνια. Ο κλάδος επηρεάζεται από τα megatrends που αλλάζουν το σκηνικό και αναγκάζουν τις εταιρείες να προσαρμοστούν. Θέματα όπως οι εκπομπές, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων ήταν ανέκαθεν κεφαλαιώδους σημασίας. Πλέον το ESG είναι σημαντικός οδηγός της στρατηγικής μας, με προμετωπίδα τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με απώτερο στόχο το net zero έως το 2050. Αντίστοιχα λοιπόν ανακατανέμουμε το κεφάλαιο και τις επενδύσεις μας.

Προερχόμασταν από ένα πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που είχε διαμορφωθεί προ εικοσαετίας, που εξυπηρετούσε την τότε ταυτότητα της εταιρείας και τους στόχους της, όμως είναι αναγκαίο να υπάρχει εξέλιξη που συμβαδίζει με τις παρούσες συνθήκες».

O κ. Νίκος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων – ΟΠΑΠ, τόνισε: «Ο ΟΠΑΠ ως μια blue chip εταιρεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, με μεγάλη μετοχική βάση διεθνών επενδυτών, αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαρύτητα που φέρει στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης κανόνων και διαφάνειας που αποτυπώνεται μέσα από την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και ευρύτερα τα θέματα ESG, που ενισχύουν συνολικά την αξία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με τον τρόπο αυτό τείνει να ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές επιπρόσθετα των όσων ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο.

Έχει ενσωματώσει τα κριτήρια ESG στη στρατηγική του κατανοώντας ότι μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προσελκύσουν επενδύσεις αφενός προς όφελος των επιχειρήσεων εν συνόλω, αφετέρου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Στις σημαντικές εξελίξεις για τον ΟΠΑΠ στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης συγκεκριμένα ξεχωρίζουν:

Ο Ενιαίος Απολογισμός τον οποίο δημοσιεύει η εταιρεία εδώ και σειρά ετών περιλαμβάνει σημαντικά χρηματοοικονομικά και μη στοιχεία, καθώς και άλλες σημαντικές επιδόσεις του Ομίλου ΟΠΑΠ σε θέματα ESG.

Το νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας. Μέσω αυτού η στόχευση για δημιουργία μακροπρόθεσμης, βιώσιμης αξίας μέσω της ενίσχυσης της κερδοφορίας, της συνολικής απόδοσης των μετόχων και για πρώτη φορά υιοθέτησης κριτηρίων ESG, αποδεικνύοντας στην πράξη την προσήλωση στην επίτευξη συγκεκριμένων μη-οικονομικών στόχων σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ομίλου.

Η διάκριση του ΟΠΑΠ το 2022 για 6η συνεχόμενη χρονιά – κατόπιν σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησης – ως συμμετέχων στο δείκτη FTSE4Good. Η εν λόγω σειρά δεικτών έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από την FTSE Russell, που εξειδικεύεται στις εκτιμήσεις των επιδόσεων των εταιρειών με τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως σε θέματα ESG συνολικά.

Η αναβάθμιση της εταιρείας σε αξιολόγηση AA από A το 2019 και από Β & C πριν το 2018, στον ESG δείκτης της MSCI, τον κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο δείκτη, κατατάσσοντάς την σε ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της στη διαχείριση των πιο σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών στα θέματα ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της διοίκησης για τη διασφάλιση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική της δράση, προσαρμοσμένα στον κλάδο τυχερών παιγνίων (ενδεικτικά: υπεύθυνο παιχνίδι, Anti Money Laundering).

Ο ΟΠΑΠ, πέρα από την διαχρονική και σημαντική συμβολή του στην ελληνική κοινωνία με πολλαπλές δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και αρχών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την αξία για όλους τους stakeholders του».

O κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Director, Head of Investor Relations and M&A – Όμιλος ΟΤΕ, τόνισε: «Ακολουθούμε τις καλές πρακτικές που μπορούμε να πάρουμε από τον κύριο μέτοχο μας. Στις τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια αντιπροσωπεύει το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος μετά τους μισθούς του προσωπικού. Επομένως αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να ενταχθεί το περιβαλλοντικό σκέλος του ESG στη στρατηγική του ομίλου.

Κάποια μεγάλα funds έχουν πλέον ειδικές ομάδες με τις οποίες είμαστε σε τακτική επικοινωνία και ζητούν αναφορά για την πρόοδο που καταγράφουμε. Στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης είχαμε και παρεμβάσεις πριν μερικά χρόνια από ακτιβιστές επενδυτές. Η κεφαλαιακή διάρθρωση, τα ανεξάρτητα μέλη στο ΔΣ, και η πολιτική αμοιβών ήταν τα θέματα που είχαν συζητηθεί τότε, και έκτοτε διεξάγουμε συνεχείς ελέγχους. Η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε λοιπόν ευκαιρία για να γίνουμε καλύτερα».

O κ. Γιώργος Αλεβίζος, Οικονομικός Διευθυντής (Διαχείριση Διαθεσίμων, Σχέσεων με Επενδυτές και Διαχείρισης Κινδύνων) – Όμιλος FOURLIS, τόνισε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να έχει στην καρδιά της τους πυλώνες ΕSG. Και κάθε επιχείρηση οφείλει να αναπτύσσεται με κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η ευθύνη της διαχέεται οριζόντια και αγκαλιάζει κάθε μέρος ενδιαφέροντος. Και το σημαντικότερο, ο αντίκτυπος της εταιρικής υπευθυνότητας αποτιμάται και αναπροσαρμόζεται με σαφή, μετρήσιμα κριτήρια.

Από τους τρεις πυλώνες του ΕSG αυτός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι ο κινητήριος μοχλός για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας. Η ενίσχυση της αξιακής αλυσίδας στα ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων, η βελτιστοποίηση της ισορροπίας ανάμεσα στα συμφέροντα των μερών ενδιαφέροντος, αλλά και η προώθηση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων ορίζουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό υπόβαθρο. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας οδηγούν σε πρακτικές που είτε διαχειρίζονται αποτρεπτικά είτε μειώνουν τους κίνδυνους για το σύνολο της εταιρικής αξιακής αλυσίδας.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας μεθοδολογίες και μηχανισμούς που πραγματικά προάγουν την υγιή συνείδηση εταιρικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη μέχρι την αποφυγή του «πράσινου ξεπλύματος» και των «ψευδοοικολογικών» ταυτοτήτων. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η οδηγία CSRD ενισχύουν ουσιαστικά το εταιρικό κεφάλαιο. Διευκολύνουν την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και γενικότερα τις οικονομικές δραστηριότητες που αφενός μεν κτίζουν επιχειρηματική δυναμική και αφετέρου παράγουν απόθεμα ευημερίας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στην Ελλάδα, σε μια θετική συγκυρία που βλέπουμε να υλοποιούνται κυρίως κρίσιμες ξένες άμεσες επενδύσεις η εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελεί ένα από τα θεμέλια σύνθεσης ευνοϊκού κλίματος, μαζί με το κράτος δικαίου, την πολιτική σταθερότητα, τις σταθερές μεταρρυθμίσεις και τη διάχυση τεχνολογίας αιχμής».

Βιώσιμη Χρηματοδότηση & Υπεύθυνη Τραπεζική

Συντονιστής: κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια – Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ομιλητές:

κ. Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Ελληνική Δημοκρατία

κ. Δημήτρης Καζάζογλου – Σκούρας, Συντονιστής ESG – Όμιλος Alpha Services & Holdings / Alpha Bank

κα. Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Γενική Διευθύντρια Μετασχηματισμού – ATTICA Bank

κα. Ιωάννα Σαπουντζή, Επικεφαλής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου – Εθνική Τράπεζα

H κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια – Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τόνισε: «Ευχαριστούμε τον κύριο και την κυρία Μπορνόζη για την πρόσκληση στο ενδιαφέρον αυτό συνέδριο. Όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον ειδικά τμήματα για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του ESG, διότι είναι άλλο να ακούς κάτι στη θεωρία και διαφορετικό να το αντιμετωπίζεις στην πράξη».

O κ. Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Ελληνική Δημοκρατία, τόνισε: «Καθώς οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συγχρονιστούν με το θέμα της Αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα κριτήρια ESG δεν οδηγούν μόνο στη δημιουργία καλύτερων επιχειρήσεων, αλλά συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη μακροπρόθεσμων επιδόσεων και αξίας για τους επενδυτές. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια αυτά μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τους επενδυτές κατά την εξέταση της βιωσιμότητας, του ηθικού αντίκτυπου και της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μέσω των κριτηρίων, οι επενδυτές μπορούν να αποφασίσουν αν η επένδυσή τους θα έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην κοινότητα και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός από το οικονομικό όφελος. Με απλά λόγια, θα γνωρίζουν εκ των προτέρων αν θα συμμετάσχουν σε μια Υπεύθυνη Βιώσιμη Επένδυση».

O κ. Δημήτρης Καζάζογλου – Σκούρας, Συντονιστής ESG – Όμιλος Alpha Services & Holdings / Alpha Bank, τόνισε: «Η διαδικασία της μετάβασης σε Βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, παρά της δυσκολίες που προβάλει, κρύβει μέσα της τη μεγαλύτερη ευκαιρία αναβάθμισης του Ελληνικού επιχειρηματικού τοπίου. Η Ελληνικές επιχειρήσεις, βγαίνοντας από μια δύσκολή περίοδο συνεχών κρίσεων, καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της πράσινης μετάβασης, που μπορεί να αποσαθρώσει προηγουμένως επιτυχημένα οικονομικά μοντέλα. Σε αυτή τη στιγμή όμως, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουμε εργαλεία όπως τον Πυλώνα Πράσινης Μετάβασης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, με τα οποία να στήσουμε εκ νέου τα επιχειρηματικά πρότυπα της χώρας.

Πρέπει να επιδιώξουμε δυναμικά την τεράστια αυτή ευκαιρία, να μεταμορφώσουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις σε βιώσιμα πρότυπα που δημιουργούν μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα, βοηθώντας τους πελάτες του να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν σχέδια μείωσης των εκπομπών Αεριών του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) τους. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει την ευημερία της οικονομίας και τη δική του επιτυχία.

Στην Alpha Bank αναγνωρίζουμε, ότι αν και η κλιματική αλλαγή ενέχει κινδύνους, η πράσινη μετάβαση προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για τους πελάτες μας. Για αυτό και είμαστε η 1η Ελληνική Τράπεζα που γίνεται μέλος της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance και αναλαμβάνει τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές ΑτΘ έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, κατευθύνουμε 3 δις Ευρώ στη χρηματοδότηση επενδύσεων βιωσιμότητας μέχρι το 2025, αναπτύσσουμε τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα και δημιουργούμε χρηματοοικονομικές λύσεις, που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να πετύχουν τα οφέλη της μετάβασης στη Βιωσιμότητα.

Η διαδικασία αυτή της αλλαγής οικονομικού μοντέλου, είναι μεγάλη πρόκληση για όλον τον πλανήτη, όμως για την Ελλάδα αποτελεί μοναδική ευκαιρία να ανανεώσει το οικονομικό της πρότυπο και να βγει κερδισμένη, δημιουργώντας αξία για επενδυτές, πολίτες και κοινωνία».

H κα. Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Chief Transformation Officer της Attica Bank, ανέφερε ότι «η πολιτική των τραπεζών για το ESG έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί είναι ήδη πολλές. Ο στόχος είναι τα κριτήρια του ESG να αποτελούν πλέον τον πυρήνα των λειτουργιών και του επιχειρηματικού μοντέλου, τόσο των τραπεζών, όσο και των επιχειρήσεων πελατών τους. Εξετάζοντας το σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο σχεδιάζοντας το αύριο, διαφαίνεται πως οι επιδόσεις των εταιρειών στα ESG κριτήρια θα είναι το κλειδί για καλύτερους όρους χρηματοδότησης.

Έτσι, όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι πολύ μικρότερες μπαίνουν προοδευτικά όλο και περισσότερο στη λογική επίτευξης νέων ESG στόχων και στην Attica Bank θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν δημιουργικά και παραγωγικά τη βιωσιμότητα και την αειφορία στο DNA τους. Άλλωστε, η παγκόσμια τάση δείχνει πως η ESG πολιτική και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων θα γίνουν εντυπωσιακά αλληλένδετες.

Η Attica Bank, που από τον Δεκέμβριο του 2021 έχει εισαχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking, αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων επενδύσεων, της ενίσχυσης των πελατών της με την προσφορά χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων. Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα σε έργα πράσινης μετάβασης και έργα που πληρούν τα κριτήρια ESG».

Μιλώντας στο 13 ετήσιο Capital Link Sustainability Forum, η κα. Ιωάννα Σαπουντζή – Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Οι κανονιστικές εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και βιώσιμης χρηματοδότησης ειδικότερα, είναι τόσο ραγδαίες, που αναπόφευκτα έχουν καταστεί κεντρικός άξονας στον στρατηγικό προγραμματισμό πολλών τραπεζών αλλά και μεγάλων εταιρειών. Στην Εθνική Τράπεζα αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα του ρόλου μας στη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία. Για εμάς το “βιώσιμο αύριο” δεν είναι απλά λέξεις, αλλά πράξεις.

Πράξεις που συνάδουν με την ιστορία της Τράπεζας μας από την ίδρυσή της εδώ και 182 χρόνια. Σε μια παράλληλη διαδρομή με το ελληνικό κράτος, η Εθνική έχει αποδείξει έμπρακτα την υπευθυνότητα και το διαχρονικό της ενδιαφέρον για την προώθηση της οικονομίας, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασιζόμενοι στη μακρόχρονη μας παράδοση υπεύθυνων πρακτικών και υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και στο πρόσφατα ανανεωμένο σύστημα αξιών μας, υιοθετήσαμε μια ολιστική προσέγγιση σε σχέση με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προκλήσεις των θεμάτων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) αλλά και της κλιματικής αλλαγής, έχουμε χαράξει την ESG στρατηγική μας, που είναι ευθυγραμμισμένη με επιλεγμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ και συμπληρώνει τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και το μετασχηματισμό της Τράπεζας, καθώς και το όραμά μας να γίνουμε η αδιαμφισβήτητη Τράπεζα Πρώτης Επιλογής στην Ελλάδα.

Από το 2021 εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια εναρμόνισης με το συνεχώς εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρο τον οργανισμό αναφορικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στη διακυβέρνηση, στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, στις δημοσιοποιήσεις, στην εκπαίδευση κλπ. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι δράσεις με στόχο τη μείωση του άμεσου και έμμεσου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας στο πλαίσιο της χάραξης στρατηγικής για μηδενικές εκπομπές αεριών θερμοκηπίου έως το 2050.

Η Εθνική Τράπεζα καθοδηγούμενη από τις αξίες της, τις αρχές και το όραμά της, προσαρμόζεται διαρκώς στις απαιτήσεις της εποχής μας. Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις της που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό της ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον».

Βιωσιμότητα & Θεσμικοί Επενδυτές

Συντονιστής: κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων

Ομιλητές:

κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Corporate Banking Head – Citi

κ. Κωστής Ρόκας, Managing Director – CVC

κ. Τάκης Σολωμός, Partner – Elikonos Capital

κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος & της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – ΕΥ Ελλάδος

κ. Κώστας Λαύκας, Partner – Uni.Fund

H κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, τόνισε: «Στην ΕΑΤΕ παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις στις ελληνικές αλλά και παγκόσμιες αγορές, αφουγκραζόμαστε τις απαιτήσεις της αγοράς, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ευέλικτα και καινοτόμα επενδυτικά προγράμματα με έμφαση κυρίως στη βιωσιμότητα, το υγιές περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και την αναπτυξιακή – με ανταποδοτικά οφέλη – συνεισφορά στην κοινωνία. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μεταμόρφωση που επιτελείται στη χώρα μας μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, την αύξηση των επενδύσεων με προστιθέμενη αξία και την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργούν προοπτικές αισιοδοξίας αλλά και σημαντική ευθύνη. Γι αυτό και η συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού επιχειρείν οφείλει και είναι, σε σημαντικό βαθμό, ενσωματωμένη στο σχεδιασμό του σήμερα ώστε να κεφαλαιοποιεί την επιτυχία και να αποτελεί εγγύηση επιχειρηματικής εξέλιξης και συλλογικής οικονομικής ανάπτυξης με όρους αειφορίας».

Ο κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Corporate Banking Head – Citi, τόνισε: «Η Citi κινεί εκατοντάδες εκατομμύρια κεφαλαίων καθημερινά και έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια. Έχουμε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου συμμόρφωσης με τα κριτήρια ESG. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι η τάση προτεραιοποίησης του ESG είναι μη αναστρέψιμη, γίνεται λοιπόν εξ ορισμού ζητούμενο ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές της βιωσιμότητας, και να συμβουλέψουμε τους πελάτες μας να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε η συμμόρφωση δύναται να επηρεάσει τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τις τράπεζες, αλλά και τα επιτόκια δανεισμού αυτά καθαυτά».

Ο κ. Κωστής Ρόκας, Managing Director – CVC, ανέφερε ότι «Η βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις λειτουργικές μας πρακτικές, τις επενδυτικές διαδικασίες, τις πρωτοβουλίες δημιουργίας αξίας και γενικότερα με το εταιρικό μας DNA. Είναι ένα κρίσιμο μέρος για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας οποιασδήποτε επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας για τις επιχειρήσεις μας, τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται και τους επενδυτές μας. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός, αλλά ένα όλο και πιο σημαντικό μέρος για τη δημιουργία μίας βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας.

Στην Ελλάδα, η CVC έχει γίνει ένας από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές, έχοντας επενδύσει περίπου €1,5 δισ. σε ίδια κεφάλαια από το 2017, μεταξύ πέντε κλάδων και εταιρειών. Μεταξύ αυτών είναι οι Hellenic Healthcare Group, Skroutz, Vivartia, Εθνική Ασφαλιστική και ΔΕΗ. Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να δημιουργήσουν καλύτερες επιχειρήσεις επενδύοντας σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Η εμπειρία μας μέχρι σήμερα είναι θετική, έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενους τομείς, συνεργαζόμενοι με εξαιρετική επίδοση για να οδηγήσουμε στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να επανεπενδύσουμε στην ανάπτυξη, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες του σήμερα και να βοηθήσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας να συμβαδίζουν με την ταχέως εξελισσόμενη ατζέντα βιωσιμότητας και με αυτόν τον τρόπο να κτίσουμε καλύτερες επιχειρήσεις και μία ισχυρότερη CVC.

Κανένας κλάδος ή εταιρεία δεν έχει μείνει αλώβητος από την πανδημία ή την πρόσφατη οικονομική κρίση. Θα χρειαστεί χρόνος για να εξομαλυνθεί η παγκόσμια οικονομία και να προσαρμοστεί σε αυτές τις κρίσεις, αλλά ως μακροπρόθεσμοι μέτοχοι προστατεύουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και τις βοηθούμε να βγουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και πιο δυνατές.

Φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο ως υπεύθυνος επενδυτής, υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να υλοποιήσουν φιλόδοξα σχέδια και να πρωτοστατήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο κ. Τάκης Σολωμός, Partner – Elikonos Capital, τόνισε: «Είμαστε ένα τοπικό private equity group. Η έκφανση της εταιρικής διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντική για μας. Παράλληλα όμως, τα άλλα δυο συστατικά του ESG, για το περιβάλλον και την κοινωνία, λαμβάνονται επίσης υπόψη, γεγονός που σχετίζεται με τον αυξανόμενο ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε στην παγκόσμια οικονομία.

Βασικοί επενδυτές έχουν καταλάβει τη σημασία των κριτήριων αυτών και επομένως εναπόκειται και σε μας να περάσουμε κάποιες αρχές στις εταιρείες που επενδύουμε. Εξηγούμε λοιπόν και δημιουργούμε το κατάλληλο υπόβαθρο. Στατιστικά άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες που δίνουν μεγάλη έμφαση στο ESG έχουν αυξημένη κερδοφορία, επομένως βιωσιμότητα και επιχειρείν βαδίζουν μαζί».

Για τη μεγάλη ευκαιρία των επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για τον μετασχηματισμό της χώρας, μίλησε ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος. Όπως επεσήμανε, και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας, EY Attractiveness Survey Ελλάδα, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τους διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα, τόνισε ότι, πλέον, οι Έλληνες CEOs φαίνεται να αντιλαμβάνονται τα κριτήρια ESG ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές τους πρακτικές ως στρατηγική επιλογή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ιωσηφίδης, υπογράμμισε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι, σήμερα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προωθούνται μεγάλα έργα του δημόσιου τομέα για την πράσινη μετάβαση, ενώ ακόμη σημαντικότερη χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα μέσω του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά και σε λιγότερο

Οι γνωστές ευκαιρίες που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης, όπως το EU Innovation Fund, το LIFE, το Horizon, το Connecting Europe Facility και άλλα, για δράσεις όπως ο ενεργειακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμπληρώνοντας ότι τουλάχιστον 8 από τα 38 προγράμματα της Ε.Ε. επικεντρώνονται σε επενδύσεις σχετικές με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ορθή και έγκαιρη αξιοποίηση αυτών των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, κατέληξε ο κ. Ιωσηφίδης, μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας.

Ο κ. Κώστας Λαύκας, Partner – Uni.Fund, τόνισε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η μόνη μας επιλογή, ειδικά στη σημερινή εποχή με τις εκθετικές τεχνολογικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα, τομείς και κλάδους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την τεχνολογική εξέλιξη με πραγματικά βιώσιμο τρόπο.

Μόνο μέσα από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία θα στηριχτεί η ανάπτυξη των ομάδων και των οργανισμών για την ταχύτερη και δικαιότερη αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή, ζούμε σε ένα περιβάλλον που συμβαίνουν τεχνολογικές επαναστάσεις σε πάνω από 25 διαφορετικές τεχνολογίες και κλάδους. Η σύζευξη αυτών των νέων τεχνολογιών μπορεί να λύσει σημαντικά ζητήματα και προκλήσεις από το χώρο της υγείας έως αυτό της ενέργειας, του νερού και του περιβάλλοντος. Όλα απαραίτητα συστατικά της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για να επιτευχθεί πραγματικά η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επίσης κρίσιμο να καλλιεργηθούν βιώσιμες επενδυτικές πρακτικές. Με την ένταξη των κριτηρίων ESG και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που φέρουν σύγχρονες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα, οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των επενδύσεων τους στη βιωσιμότητα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει να κατανέμονται πόροι για την υποστήριξη έργων που εναρμονίζονται με τους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, προάγοντας έτσι ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η επιτάχυνση της εφαρμογής των νέων λύσεων και τεχνολογιών μπορεί να συντελεστεί μέσα από νέες δομές, νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και τη σύμπραξη νέων επιχειρήσεων με κλασικούς και πιο παραδοσιακούς οργανισμούς. Η καινοτομία στα εργαλεία χρηματοδότησης και επενδύσεων θα είναι ο μοχλός για τη γρηγορότερη και δικαιότερη εξέλιξη σε πιο βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης!».

The Critical Quadrilemma

Την παρουσίαση της ενότητας πραγματοποίησε ο κ. Γιώργος Τσόπελας – Chairman & Managing Partner – McKinsey & Company, Greece & Cyprus.

ΠΑΝΕΛ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Συζήτηση με θέμα: «Βιωσιμότητα – Ευκαιρία Δημιουργίας Μακροπρόθεσμης Αξίας»

κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO – Metropoulos & Co

κ. John Koudounis, President & Chief Executive Officer – Calamos Investments

Συντονιστής: κ. Ευάγγελος Ι. Λάκατζης, Εταίρος – Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μία κατάμεστη αίθουσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων ανώτατων Κυβερνητικών Εκπροσώπων, ομιλητών του Συνεδρίου-υψηλόβαθμων στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών της αγοράς – τραπεζών, και με την τιμητική παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Οικονομικών και Επενδύσεων, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, και πολλών άλλων.

Στη συζήτηση, ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO – Metropoulos & Co, τόνισε:

«Η θέσπιση κανονισμών και η πραγματοποίηση επενδύσεων είναι απαραίτητες για τη σωτηρία του πλανήτη και τη μείωση των ανισοτήτων.

Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων λόγω της ταχείας αποδόμησης του περιβάλλοντος και των διάφορων κοινωνικών προκαταλήψεων που έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αισθάνονται αποκλεισμένοι και να μένουν πίσω σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, η ευαισθητοποίηση και η τεχνολογία θα προσφέρουν λύσεις, ο χρόνος όμως πιέζει.

Οι τοξικές εκπομπές άνθρακα σκορπίζουν τον όλεθρο στον πλανήτη μας: Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.7°C τα επόμενα 25 χρόνια. Αντίστοιχα, οι έρημοι θα επεκτείνονται κατά 11%-18% κατ’ έτος, ενώ από το λιώσιμο των πάγων θα προκύψουν 150 τόνοι παρασυρόμενου πάγου, με δυσμενείς συνέπειες για τη θερμοκρασία των ωκεανών και το επίπεδο της θάλασσας – 10” άνοδος έως το 2050, 20” έως το 2060 – απειλώντας κάποιες περιοχές του κόσμου.

Ο πληθυσμός αυξάνεται ταχύτατα και παραμένει βασική πρόκληση για τον πλανήτη – 1 δισεκατομμύριο το 1880, 3 δις το 1960, 8.040 δις σήμερα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, από 48 έτη κατά μέσο όρο το 1950 – στα 75 σήμερα. Ακόμη, καταναλώνουμε περισσότερη πρωτεΐνη, τα βοοειδή συνεισφέρουν σημαντικά στις εκπομπές CO2, ενώ η βόσκηση και οι αμμοθύελλες επιταχύνουν την ερημοποίηση. Η αποψίλωση, η εξόρυξη άνθρακα και άλλων ορυκτών, αποσταθεροποιούν την ισορροπία μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και της φύσης. Τέλος, οδηγούμε πολλά περισσότερα αυτοκίνητα, καθώς από 25 εκ. το 1950, σήμερα ο αριθμός των αυτοκινήτων που οδηγούμε έφτασε να κυμαίνεται περί το 1,5 δις.

Οι διεθνείς ηγέτες, επιχειρήσεις και φιλανθρωπικές οργανώσεις συζητούν, αποδέχονται και επιχειρούν να ρυθμίσουν, να καταγράψουν την κατάσταση, και να επιβάλλουν την απαιτούμενη συμμόρφωση. Τα όσα συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015 υπεγράφησαν από 193 χώρες και 196 συμβαλλόμενα μέρη συνολικά, ενώ έχουν ακολουθήσει επιπλέον μέτρα έκτοτε. Οι επενδύσεις στο ESG βαίνουν αυξανόμενες: 1 τρις δολάρια το 2019, 3,6 τρις δολάρια το 2023. Οι υψηλές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν σημαντικά εργαλεία επιτάχυνσης των προσπαθειών μας. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι στο 14%, στόχος είναι το 75% το 2040. Η πυρηνική σύντηξη σε μερικά χρόνια θα αξιοποιήσει τον ήλιο και το υδρογόνο, δημιουργώντας ένα μέλλον καθαρής ενέργειας.

Ο κ. Μητρόπουλος δέχτηκε την ακόλουθη ερώτηση : «Υφίσταται κάποια σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη των επενδυτών να βελτιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να στηρίξουν ταυτόχρονα πρωτοβουλίες ESG;»

Η απάντηση του ήταν ότι: «Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο. Εδώ ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι σημαντικός, μιας και οι απαντήσεις δεν είναι πάντοτε προφανείς. Για παράδειγμα, θα έπρεπε ήδη σήμερα να χρησιμοποιούμε περισσότερη ηλιακή ενέργεια. Η υποβολή εκθέσεων κάθε τρίμηνο προς τις αρμόδιες αρχές αποτελεί πλέον υποχρέωση, γεγονός που υποχρεώνει τους υπεύθυνους να έχουν εποπτεία των επιχειρήσεών τους. Οι αποδόσεις των επενδύσεων μπορούν να συνυπάρξουν με τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, προσφέροντας σημαντικές επιστροφές. Οι συζητήσεις σε αίθουσες όπως αυτή είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα».

Στην επόμενη ερώτηση: «Θεωρείτε πως θα καταφέρουμε εγκαίρως να προστατέψουμε τον πλανήτη;»

Ο κ. Μητρόπουλος απάντησε: «Οι άνθρωποι είναι πολυμήχανα όντα. Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσουν, όμως πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα στη μάχη κατά της καταστροφής του περιβάλλοντος, επομένως κάποιες νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν. Ακόμη σήμερα, δυστυχώς, κάποιοι γεμίζουν τους ωκεανούς μας με απορρίμματα. Η πρόκληση βεβαίως είναι ότι δεν ξέρουμε τη μορφή που θα έχει ο κόσμος σε 25 χρόνια, ωστόσο παραμένω αισιόδοξος».

Στη συζήτηση, ο κ. John Koudounis, President & Chief Executive Officer- Calamos Investments τόνισε:

«Η Calamos Investments χαίρει της εμπιστοσύνης των επενδυτών από το 1977. Υπήρξε καινοτόμος στη χρήση εναλλακτικών επενδυτικών μεθόδων με στόχο την καλύτερη απόδοση και τη διαχείριση του ρίσκου. Η ομάδα μας ασχολείται με τις θεματικές του ESG πολύ πριν αυτό αποκτήσει την τωρινή ονομασία και γίνει της μόδας. Έχουν μάλιστα αποδείξει ότι είναι εφικτό οι ESG επενδύσεις να έχουν σημαντικά κέρδη, ανώτερα μάλιστα του S&P, κάθε χρόνο κατ΄ επανάληψη.

Όταν γνωριστήκαμε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε κοινές αξίες. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια κοινοπραξία με στόχο να κάνουμε κάτι καλό για τον πλανήτη.

Έως το 2025 αναμένουμε να έχουν επενδυθεί 50 τρις δολάρια σε assets σχετικά με τα κριτήρια ESG. Οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από την Ευρώπη και κάποιες άλλες περιοχές στον τομέα αυτό, αλλά ανακάμπτουν. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και εταιρείες που προσπαθούν για να πετύχουν κοινούς στόχους. Είμαστε εδώ για να τις βοηθήσουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της προσπάθειας, επενδύοντας από 25 δολάρια μέχρι και ποσά πολλών εκατομμυρίων».

Ο κ. Κουδούνης δέχτηκε την ακόλουθη ερώτηση : «Με ποιον τρόπο έχουν εξελιχθεί τα κριτήρια ESG από τη δική σας οπτική γωνία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας;»

Στην οποία απάντησε ότι: «Οι αλλαγές είναι τεράστιες. Θεωρώ πως η οικονομική κρίση του 2008 αποτέλεσε σημείο καμπής για πολύ κόσμο, επιφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Ακόμη, πολλοί νέοι επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ESG επενδύσεις. Διαφορετικές γενιές έχουν αντίστοιχα και διαφορετικές προτεραιότητες, όπως φαίνεται και από τη σχέση των νέων με το περιβάλλον. Δεν πιστεύω πως η κυβέρνηση θα πρέπει να υποχρεώνει τον κόσμο να επενδύσει εκεί που δεν θέλει, αλλά η επιλογή πρέπει να είναι διαθέσιμη. Εμείς προσφέρουμε ρευστότητα στις εταιρείες που κάνουν τα σωστά βήματα».

Στην επόμενη ερώτηση: «Πώς αισθάνεστε σχετικά με τους διεξοδικότερους ελέγχους γύρω από τα κριτήρια ESG και πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθούν οι ανάλογες επενδύσεις στο μέλλον;»

Ο κ. Κουδούνης απάντησε ότι: «Αναμφίβολα οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι πολύς κόσμος υπερβάλλει όταν αναφέρεται στην εμπλοκή του με το ESG για να κάνει καλύτερη εντύπωση. Εμείς διαθέτουμε μια επιτροπή που απαρτίζεται από τα κορυφαία στελέχη μας και εστιάζει στα όσα κάνουμε για τις κοινότητές μας. Η ευαισθητοποίηση είναι αυξημένη και πιστεύω πως είναι κάτι θετικό, γιατί η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά είναι ο μόνος εγγυημένος τρόπος που διασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές».

Ο κ. Ευάγγελος Ι. Λάκατζης, Εταίρος – Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, τόνισε:

«Η συζήτηση του πάνελ πραγματεύτηκε το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης καταρχήν ως πρωταρχικής παραμέτρου για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στον επιχειρηματικό ορίζοντα, αλλά και ως το κλειδί για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και θετικού αποτυπώματος στη διεθνή και παγκόσμια οικονομία.

Αρχικά, ο C. Dean Metropoulos και ο κ. John Koudounis υπογράμμισαν την επιτακτική αναγκαιότητα για την άμεση μεταστροφή στη βιωσιμότητα, την καθολική συμμόρφωση των επιχειρήσεων στους νέους κανονισμούς και την ολιστική υιοθέτηση μίας ESG στρατηγικής με απώτερο στόχο το όφελος σε περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η συζήτηση στράφηκε στο ερώτημα κατά πόσο η υποστήριξη ενός μοντέλου ESG και η εστίαση στη μακροπρόθεσμη αξία συμβαδίζουν με τη βελτιστοποίηση του κέρδους, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτήσεις και τη συνολική κερδοφορία. Υπάρχει όμως ακόμα χρόνος για να αναστρέψουμε την περιβαλλοντική ζημία;

Στη συνέχεια, εκφράστηκαν εκτιμήσεις για το κατά πόσο με την υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης μπορούμε να ενεργήσουμε έγκαιρα ώστε για την επίτευξη των στόχων κλιματικής μετάβασης ή πλέον η καταστροφή των οικοσυστημάτων είναι αναπόφευκτη.

Ταυτόχρονα, ο κ. C. Dean Metropoulos και ο κ. John Koudounis εξέφρασαν την άποψη τους αναφορικά με την ανάπτυξη του μοντέλου ESG και την γενικότερη πρόοδο των επιχειρήσεων στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης από τη δική τους οπτική γωνία κατά την τελευταία δεκαετία. Τέλος, σχολίασαν τον ολοένα αυξημένο έλεγχο γύρω από τις επενδύσεις ESG και έδωσαν την πρόβλεψη τους για την εξέλιξη των αειφόρων επενδύσεων τα επόμενα χρόνια».

Μετά την συζήτηση ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό, στις οποίες απάντησαν οι κ. C. Dean Metropoulos και John Koudounis.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ «2023 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD»

Στο πλαίσιο του 13th Annual Capital Link Sustainability Forum, o κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link Inc. και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director, απένειμαν το «2023 Capital Link Sustainability Leadership Award» στην κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Διδ. Νομικής, Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών (Board of Supervisors) και του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) -Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ – Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (Joint Sub Committee on Securitisations).

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια της απονομής, το βραβείο τιμά και αναγνωρίζει:

αφενός το σύνολο της επαγγελματικής της δραστηριότητας – ιδίως στη θέση της ανώτατης εποπτικής Αρχής, θέση εξαιρετικής ευθύνης, που εξ ορισμού έχει τον πλέον επιδραστικό ρόλο στον ευρύτερο τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Αφετέρου, ως εκπρόσωπο όλων των γυναικών στην προσπάθεια για την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας και αναγνώρισης της συμβολής των γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με πρόσφατο παράδειγμα την πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στην νομοθεσία για την αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιριών (Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών).

Είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στα 30 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος.

Με την κυρία Λαζαράκου στο τιμόνι, στην ελληνική αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντάξει τη βιώσιμη μετάβαση στις προτεραιότητές της και έχει ξεκινήσει έγκαιρα και εντατικά τη διαδικασία ενημέρωσης των συμμετεχόντων, ως προς τα θέματα ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία- Διακυβέρνηση). Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει δημιουργήσει μία εσωτερική ομάδα με έμπειρα στελέχη που ασχολείται ενεργά με αυτά τα θέματα.

Στην Ευρώπη πρόσφατα επανεξελέγη με ομόφωνη απόφαση για δεύτερη θητεία στο Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) που λειτουργεί ως ιθύνων νους και για τις 27 Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Ε.Ε.

Η επίσημη τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε μία κατάμεστη αίθουσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων ανώτατων Κυβερνητικών Εκπροσώπων, ομιλητών του Συνεδρίου-υψηλόβαθμων στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών της αγοράς.

Το παρών έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος συνεχάρη την κυρία Λαζαράκου για το βραβείο και υπογράμμισε τη σημασία της θητείας της ως πρώτης γυναίκας προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της.

Η κυρία Λαζαράκου στην ομιλία που εκφώνησε στο πλαίσιο του Συνεδρίου, έδωσε έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την προώθηση της βιωσιμότητας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στην ελληνική αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντάξει τη βιώσιμη μετάβαση στις προτεραιότητές της και έχει ξεκινήσει έγκαιρα και εντατικά τη διαδικασία ενημέρωσης των συμμετεχόντων, ως προς τα θέματα ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία- Διακυβέρνηση). Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει δημιουργήσει μία εσωτερική ομάδα με έμπειρα στελέχη που ασχολείται ενεργά με αυτά τα θέματα».

Παράλληλα, μιλώντας για τις πρωτοβουλίες που οφείλουν να αναλάβουν οι ίδιες οι εισηγμένες εταιρείες, όσον αφορά στην προώθηση της βιωσιμότητας, επεσήμανε τα εξής: «Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εισηγμένες εταιρείες που επιθυμούν να παραμείνουν ή να καταστούν ελκυστικές στους επενδυτές είναι σκόπιμο να εφαρμόσουν πρακτικές ευθυγράμμισης με τα κριτήρια ESG και να αναπτύξουν μια στρατηγική, ως προς το πώς θα τα ενσωματώσουν στην πολιτική τους. Πέραν, όμως της τυπικής προσπάθειας ενσωμάτωσης κάποιων κριτηρίων για σκοπούς συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει οι εταιρίες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τις παραμέτρους που συνδέονται με τα θέματα ESG καθώς και τους σχετικούς κινδύνους, και να το παρουσιάσουν με ορθό τρόπο, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών ή ασαφειών.

Συνεπώς, σε αυτή τη χρονική στιγμή, χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Κατά τη γνώμη μου, το κρίσιμο αυτό ζήτημα της βιωσιμότητας και η λειτουργία της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια ESG αποτελεί μία νέα μορφή «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών, που θα επιτρέψει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Κλείνοντας, η κυρία Λαζαράκου, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Νικόλαο και την κα. Όλγα Μπορνόζη για την σημερινή βράβευση και ανέφερε ότι «στο πρόσωπό της βραβεύεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στελέχη της και το Διοικητικό της Συμβούλιο καθώς τα τελευταία 4 σχεδόν χρόνια έχει γίνει μία συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση μίας σειράς θεμάτων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς αλλά και της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ενδεικτικά, η προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για την ποσόστωση στα ΔΣ των εισηγμένων εταιριών, η υποστήριξη των εισηγμένων για την προσαρμογή τους στη νομοθεσία αυτή αλλά και η προώθηση των θεμάτων βιωσιμότητας (ESG), η σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της Επιτροπής σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η δρομολόγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΕΚ και η ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων πέραν της πενταετίας)».

CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD

Το “Capital Link Sustainability Leadership Award” δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κκ: 2022: Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος – PRODEA Investments, 2019: Μαριάννα Πολιτοπούλου, Chairman & CEO – NN Hellas, & Mr. Jeremy Downward, Member of the BOD – THI=The Hellenic Initiative ; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., 2018: Χρήστος Χαρπαντίδης, Chairman & Managing Director – Papastratos & Θοδωρής Κυριακού, Chairman – Antenna Group, 2017: Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board of “The Concordia Summit” & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group, 2016: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc. & Γρηγόριος Στεργιούλης, CEO of Hellenic Petroleum S.A., 2015: Dean Metropoulos, Chairman of Metropoulos & Company, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO – Red Apple Group.

