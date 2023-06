Το συγκεκριμένο περιστατικό, που όμοιά του έχουν ξανασυμβεί τους τελευταίους μήνες, σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν βρετανικά μαχητικά απογειώθηκαν προκειμένου να αναχαιτίσουν ένα IL-20 COOT A της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας και δύο SU-27 Flanker, σύμφωνα με τη Βρετανική Αεροπορία (RAF), καθώς αυτά πετούσαν πολύ κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Τα Tycoons της RAF που αναχαίτισαν τα ρωσικά αεριωθούμενα ήταν από την 140 Expeditionary Air Wing, η οποία έχει αναπτυχθεί επί του παρόντος στη χώρα και εκτελεί την αποστολή Baltic Air Policing του ΝΑΤΟ (πρόκειται για μέρος της μεγαλύτερης αεροπορικής άσκησης του ΝΑΤΟ για φέτος).

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.

The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 14, 2023