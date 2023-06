Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70% του πλανήτη μας, ενώ αποτελούν μια ασπίδα προστασίας ενάντια στην κλιματική κρίση, καθώς απορροφούν περίπου 30% του διοξειδίου του άνθρακα που έχει παραχθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών έχει αυξηθεί περίπου 0,13°C ανά δεκαετία τα τελευταία 100 χρόνια, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, αδυνατίζοντας επί τα χείρω την όποια προστασία των ωκεανών προς το περιβάλλον και το κλίμα.

Σήμερα, 8 Ιουνίου, γιορτάζεται η παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών και από το 1992 οπότε και θεσμοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για τη Γη (Earth Summit) στο Rio de Janeiro. Τότε 150 ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Βιοποικιλότητα, με στόχο την προστασία των σπάνιων ειδών στο φυσικό περιβάλλον.

Το 2008 η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών αναγνωρίστηκε επίσημα από τον ΟΗΕ κι έκτοτε εξυπηρετεί έναν κεντρικό σκοπό: την ευαισθητοποίηση κοινού και ιθυνόντων για να συμβάλλουν στην προστασία των θαλασσών μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

«Υπάρχουν δύο πραγματικά σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, και το πρώτο είναι να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα. Πρέπει να το κάνουμε αμέσως και να δημιουργήσουμε προστατευόμενες περιοχές μεγάλης κλίμακας», σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια περιβαλλοντικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Κασάντρα Μπρουκς.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών είναι μια ευκαιρία για τα έθνη, ώστε να συνεργαστούν για να παράσχουν βιώσιμες λύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση της ζημιάς που προκαλεί η κλιματική κρίση.

Την περασμένη εβδομάδα συμφωνήθηκε ένα σχέδιο συνθήκης για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά, ένα αρχικό αλλά κρίσιμο βήμα για την καταπολέμηση ενός από τα πιο επιβλαβή απόβλητα για το περιβάλλον.

Τη Δευτέρα, η Ακτή Ελεφαντοστού φιλοξένησε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με επίκεντρο τις λύσεις για την πλαστική ρύπανση.

Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για την σύνταξη της πρώτης νομικά δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης κατά της ρύπανσης των πλαστικών, στην οποία θα περιλαμβάνεται και το θαλάσσιο περιβάλλον.

