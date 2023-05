Ο τυφώνας Mawar έπληξε το νησί Γκουάμ στις ΗΠΑ με ανέμους ταχύτητας έως και 240 χλμ/ώρα και καταρρακτώδεις βροχές. Από τα 52.000 σπίτια και επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νησί τα 1.000 έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ στα νοσοκομεία, σύμφωνα με την Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας σημειώθηκαν πλημμύρες και έπεσαν καλώδια ρεύματος.

«Χαίρομαι που είμαστε ασφαλείς. Ξεπεράσαμε αυτή την καταιγίδα. Τα χειρότερα είναι πίσω μας» δήλωσε ο κυβερνήτης Λου Λεόν Γκερέρο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Παρόλα αυτά προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, για να είναι ασφαλείς μέχρι η κυβέρνηση να δώσει το πράσινο φως για τις μετακινήσεις, όπως μετέδωσε το Reuters.

Typhoon Mawar, a powerful Category 4 storm, battered the U.S. territory of Guam with devastating winds and heavy rains Wednesday.

It is the strongest storm to hit the territory of over 150,000 people in decades.https://t.co/CfzXXdLQqr pic.twitter.com/tahOmdAlhg

— The Associated Press (@AP) May 24, 2023