Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου, χθες Σάββατο, 20-05-2023, στην επαρχία Κένα της Αιγύπτου. Μεταξύ των νεκρών και ένα 6χρονο κορίτσι αναφέρει η εφημερίδα Al Ahram.

3-stroey building collapse kills 4, injures 11 in S. Egypt, probe going on https://t.co/zdxV8hEcfj pic.twitter.com/AooAdj3X2L

— China Xinhua News (@XHNews) May 20, 2023