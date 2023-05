Στις φυλακές Τιράνων εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έλληνας ομογενής, Φρέντι Μπελέρης, που εξελέγη δήμαρχος Χιμάρας, και συνελήφθη δύο ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αλβανία με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Για την υπόθεση του φυλακισμένου Φρέντι Μπελέρη, παρενέβη ο Αμερικανός γερουσιαστής, Μπομπ Μενέντεζ, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του «προβληματική».

In ⁦@SFRCdems⁩ hearing on #WesternBalkans, ⁦@SenatorMenendez⁩ raises the Beleri arrest and the rule of law in Albania. #FreeFrediBeleri pic.twitter.com/aTnzuotn4z

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) May 18, 2023