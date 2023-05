Ολα τα περιμέναμε απο μια ταινία Ιντιάνα Τζόουνς, όχι όμως και μια συνάντηση του τυχοδιωκτη αρχαιολογου με τον… Αρχιμήδη! Και όμως αυτο ακριβως συμβαίνει στην τελευταία περιπέτεια του Ιντι, «Indiana Jones and the dial of destiny» η οποία προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο φεστιβάλ.

Σκηνοθετημένη από τον Τζέιμς Μάνγκολντ, με διευθυντές παραγωγής τους Στιβεν Σπίλμπεργκ, Τζορτζ Λούκας, «πατεράδες» του Τζόουνς με τους «Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού» (1981), η νέα περιπέτειά του μας μεταφέρει στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στα sixties αλλά και στην… αρχαιότητα όπου ο Τζόουνς θα καταλήξει μέσω μιας ανεκτίμητης μηχανής του χρόνου που έχει υποτίθεται κατασκευάσει ο Αρχιμήδης.

Ως και ελληνικά μιλά ο Τζόουνς όταν συναντά τον θρυλικό επιστήμονα που ήταν πάντα το είδωλό του. «Θέλω να μείνω εδώ» του λέει…

Πληθωρική σε οπτικά εφε αλλά κατά γράμμα πιστή στην ευπρόσδεκτη υπερβολή και αισθητική των προηγούμενων τεσσάρων ταινιών, η νέα ταινία βρίσκει τον Ιντιάνα Τζόουνς στο 1968, έτοιμο να συνταξιοδοτηθεί πριν μπει ξανά σε φασαρίες.

Και αυτο θα σημάνει αντιμετώπιση των ναζιστών (κακός ο Μαντς Μίκελσεν σε ρόλο φιλόδοξου αρχαιολόγου επιστήμονα που θελει να αλλάξει τον ρου της Ιστορίας) και όχι μόνο.

Τα οπτικά εφέ πάντοτε έπαιζαν μεγάλο ρόλο στις ταινίες του συγκεκριμένου ήρωα, όμως αυτή έχουν κάνει άλματα με πολλές σκηνές όπου ο Χάρισον Φορντ δείχνει νεώτερος.

Ο Χάρισον Φορντ που στις 13 Ιουλίου γίνεται 81 ετών πρωταγωνιστεί για τελευταία φορά ως Ιντιάνα Τζόουνς, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Η ταινία «Indiana Jones and the dial of destiny» θα διανεμηθεί στην Ελλάδα 29 Ιουνίου και αναμένεται να γίνει η μεγάλη επιτυχία των θερινών κινηματογράφων.