Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ενεπλάκησαν σε μια «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη» με παπαράτσι στην Νέα Υόρκη το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε ο εκπρόσωπός του ζεύγους.

Το εν λόγω περιστατικό θυμίζει ιδιαίτερα το τροχαίο δυστύχημα της Πριγκίπισσας Νταΐάνα, καθώς το αυτοκίνητό της στην προσπάθεια να «ξεφύγει» από τους παπαράτσι, τράκαρε στη σήραγγα Pont de l’Alma στο Παρίσι το 1997.

Ο Χάρι συνόδευε τη Μέγκαν στη τελετή απονομής των Women of Vision Awards. Μαζί με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ βρισκόταν η Ντόρια Ράγκλαντ, η μητέρα της Μέγκαν.

Σε δήλωση του, ο εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε ότι: «Χθες το βράδυ, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ και η κυρία Ράγκλαντ ενεπλάκησαν σε μια σχεδόν καταστροφική καταδίωξη με ομάδα εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι».

Prince Harry and Meghan in «near catastrophic» car chase, says spokesperson https://t.co/XBtNQ3zjEF

