Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία με τη Μόσχα και το Κίεβο να προχωρούν σε στρατηγικά πλήγματα εκατέρωθεν κατά του αντιπάλου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με την υφυπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ, ανακατέλαβαν μια έκταση περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων από την Ρωσία. Η περιοχή αυτή βρίσκεται γύρω από την πόλη Μπαχμουτ.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η Μαλιάρ γράφει ωστόσο ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί «κάπως» εντός της ίδιας της πόλης και ότι οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται.

«Τις τελευταίες ημέρες οι στρατιώτες μας απελευθέρωσαν περίπου 20 τετρ. χλμ. στα βόρεια και τα νότια της περιφέρειας της Μπαχμούτ. Ταυτόχρονα, ο εχθρός προχωρά εντός της ίδιας της Μπαχμούτ, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά την πόλη με τη βοήθεια του πυροβολικού», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Από την πλευρά της η Ρωσία, αναφέρει ότι τα ξημερώματα της Τρίτης (16/5) κατάφερε να επιφέρει ισχυρό πλήγμα, με πυραυλική επίθεση, σε μια συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν η ολική καταστροφή του ουκρανικού συστήματος άμυνας.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Μόσχας, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε ουκρανικές μονάδες και αποθήκες πυρομαχικών.

attacks were made on Kyiv, Kharkov and Cherkassy. The Geranium + rocket hitch worked again. Footage of arrivals from Kyiv. pic.twitter.com/6T1K9zNcoe

Για τις παραπάνω επιθέσεις το Κίεβο δίνει μια διαφορετική εικόνα, τονίζοντας ότι τουλάχιστον 18 ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν το ίδιο βράδυ, μεταξύ των οποίων και οι έξι πύραυλοι τύπου Kinzhals.Στους πυραύλους περιλαμβάνονται ακόμη εννέα πυραύλοι κρουζ Καλίμπρ από πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τρεις πύραυλοι εδάφους Ισκαντέρ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε παράλληλα, πως καταρρίφθηκαν έξι ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ, καθώς και τρία αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ukrainian Officials have stated that tonight’s Missile Attack on Kyiv was “Exceptional in its Density” and that it appears to have been attempting to Target a number of Ukrainian Air Defense Sites with Drones as well as Cruise and Ballistic Missiles from multiple directions. pic.twitter.com/59ly1y5aYT

