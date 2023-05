Πυροσβέστες εργάζονται σε χώρο στάθμευσης οχημάτων που έχει υποστεί ζημιές από υπολείμματα ρωσικών πυραύλων, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 16 Μαΐου 2023. Pavlo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS