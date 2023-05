Ένας 18χρονος άνοιξε πυρ και πυροβολούσε αδιακρίτως περαστικούς και στη συνέχεια κατά σπιτιών και αυτοκινήτων σε γειτονιά του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ. Ο άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους έξι προτού η Αστυνομία τον σκοτώσει έξω από μια εκκλησία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Στους τραυματίες περιλαμβάνονται και δύο αστυνομικοί που χτυπήθηκαν στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 15/5, το μεσημέρι στη συνοικία Φάρμινγκτον, που βρίσκεται περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αλμπουκέρκης, πρωτεύουσας της πολιτείας. Όταν έφτασε στο σημείο η Αστυνομία «αντιμετώπισε σκηνές χάους, με έναν άνδρα να πυροβολεί εναντίον περαστικών στη γειτονιά», δήλωσε ο αστυνόμος Μπάρικ Κραμ. Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

