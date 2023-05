Ο Λάιονελ Ρίτσι δημοσίευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τη συμμετοχή του στη συναυλία με αφορμή τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου και έδειξε ότι δεν επηρεάζεται από τη σκληρή κριτική που του άσκησαν ορισμένοι θαυμαστές.

Ο θρύλος της ποπ και σόουλ ανέβηκε στη σκηνή στο κάστρο του Ουίνδσορ την Κυριακή για να ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ενώπιον του πρόσφατα εστεμμένου βασιλιά Κάρολου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

Ωστόσο, μετά από την ερμηνεία διασκευών των τραγουδιών του «Easy Like Sunday Morning» και «All Night Long» ο 73χρονος δέχτηκε σχόλια από θαυμαστές που παρακολουθούσαν τη συναυλία από το σπίτι τους, οι οποίοι έσπευσαν να επισημάνουν πως η φωνή του ακουγόταν διαφορετική και όχι όπως την περίμεναν.

Hello? It’s Lionel we were looking foe. All night long- that was never his voice- even his dancing we weren’t believiin

«Είναι κάποιος μεταμφιεσμένος σε Λάιονελ Ρίτσι γιατί δεν είναι αυτή η φωνή του! Ακούγεται εντελώς διαφορετική» έγραψε θεατής στο Twitter, ενώ ένας άλλος συμφώνησε, δηλώνοντας: «Η φωνή του Λάιονελ Ρίτσι ακούγεται τελείως διαφορετική. Δεν θα την αναγνώριζα!»

Ok, is it just me or has Lionel Richie lost the ability to sing? He doesn’t sound like himself at all 😫 #CoronationConcert

— The Phoenix (@sands_jack1) May 7, 2023