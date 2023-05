Καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας μαθητής Λυκείου που παρασύρθηκε από τα νερά σε σπήλαιο στο Βόρειο Νησί, στα βόρεια της πόλης. Το Όκλαντ κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι υπόλοιποι 14 μαθητές καθώς και δύο ενήλικες έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επρόκειτο για ομάδα μαθητών λυκείου αρρένων του Γουάνγκαρεϊ, το οποίο ανακοίνωσε στους γονείς ότι το σχολείο θα έκλεινε νωρίτερα σήμερα. Τα σωστικά συνεργεία διευκρίνισαν ότι ο μαθητής αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τα νερά στο σπήλαιο στη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

«Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένεια του αγνοούμενου μαθητή. Το σχολείο λαμβάνει υποστήριξη από την Ομάδα αντιμετώπισης Τραυματικών Περιστατικών του υπουργείου Παιδείας» αναφέρει ο Χιλ σε ανακοίνωση». Οι καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν χάος σε όλη αυτή την περιοχή, όπου μερικές κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει.

Γενικότερα στο Όκλαντ, τη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές εκκενώθηκαν και έκλεισαν. Δρόμοι και πάρκα έχουν πλημμυρίσει, ενώ κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο και άνοιξαν δύο καταφύγια από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν διαταράξει τις συγκοινωνίες και ανεστάλησαν οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τον κόσμο να αποφεύγει τις μη απαραίτητες μετακινήσεις λόγω του φόβου πρόκλησης κατολισθήσεων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ, πιθανόν ως και τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, προτού το καιρικό φαινόμενο κινηθεί προς τα νοτιοανατολικά.

Το Όκλαντ αντιμετώπισε σοβαρές πλημμύρες τον Ιανουάριο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους, και στη συνέχεια τον Φεβρουάριο ο κυκλώνας Γκαμπριέλ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο τμήμα του Βορείου Νησιού και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά το κόστος των καιρικών αυτών φαινομένων σε ποσό που κυμαίνεται από 9 ως 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια Νέας Ζηλανδίας (5,19 – 8,37 δισεκ. ευρώ).

BBCWorld: New Zealand’s biggest city Auckland declares flood emergency as student goes missing in cave https://t.co/le9fMzZCvy

— Centurion Media (@ACentaurMedia) May 9, 2023