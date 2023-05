Το Generations, το μουσικό φεστιβάλ που ενώνει διαφορετικές γενιές, έρχεται για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαΐου.

Το Generations ξεκίνησε το 2017, επέστρεψε δυναμικά και με μεγάλη επιτυχία το 2022, και φέτος είναι και πάλι εδώ, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα, ορίζοντας ένα φεστιβαλικό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 11.00 το πρωί έως το βράδυ, το ΚΠΙΣΝ γεμίζει με δραστηριότητες σε όλους τους χώρους του, με πυρήνα το Ξέφωτο: από τις Παιδικές Χαρές και τους Πίδακες Νερού μέχρι τον Μεσογειακό Κήπο, τον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών, τον Θόλο και φυσικά το Κανάλι, με πληθώρα επιλογών για γονείς και παιδιά.

Οι μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να μυήσουν τους μικρούς στις μουσικές επιλογές δύο θρυλικών DJs – οι φετινοί headliners του Generations είναι ο Jazzie B των Soul II Soul και ο Norman Jay – σε δυο αξέχαστα υπαίθρια πάρτι που ξεκινούν απ’ το πρωί στο Ξέφωτο (10 dj sets συνολικά με τους Blend Mishkin & BNC, Black Athena, Palov, RSN, Dimitris Lilis, Terra Exotica, Dr. Orange, Afrogirl) μπροστά από την εμβληματική σκηνή του boombox, που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ.

Και οι επιλογές δεν σταματούν εκεί, καθώς τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε πλήθος δραστηριοτήτων σε ένα αξέχαστο διήμερο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γεμάτο εκπλήξεις.

Τα πρόσωπα των παιδιών γεμίζουν χρώματα με το face painting, μικροί και μεγάλοι χορεύουν με πολύχρωμα στεφάνια στο hoop dance, όλοι μαζί παίζουν ανάμεσα σε γιγάντιες σαπουνόφουσκες, ξυλοπόδαρους και ακροβάτες, φτιάχνουν πρωτότυπες ορχήστρες, ζωγραφίζουν, φυτεύουν, κάνουν καγιάκ, παίζουν παιχνίδια με μπάλες, παίζουν twister και μπουγέλο και απαθανατίζουν τις πιο απίθανες αγαπημένες τους στιγμές χρησιμοποιώντας διασκεδαστικά props στο photo booth του Generations.

Το Generations, μια πραγματική γιορτή για όλη την οικογένεια – πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με την Αθήνα για ένα πολύχρωμο Σαββατοκύριακο στο Πάρκο με γέλιο και ξεγνοιασιά – πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

DJs στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Στο Generations, τα dj sets ξεκινούν από τις 11.00 το πρωί κι ολοκληρώνονται με την εμφάνιση των headliners την ώρα που δύει ο ήλιος. Ένα ρυθμικό line-up, ιδανικό για να εισάγει τους «μικρούς» στη μουσική των ενηλίκων και να κάνει τις οικογένειες να συνυπάρξουν χορευτικά στο γρασίδι του αγαπημένου τους Πάρκου.

Headliners φέτος θα είναι δυο θρυλικοί Βρετανοί DJs, οι Jazzie B και Norman Jay, ενώ το line- up θα συμπληρώσουν οκτώ ξεχωριστά DJ sets από τους Blend Mishkin & BNC, Black Athena, Palov, RSN, Dimitris Lilis, Terra Exotica, Dr. Orange και Afrogirl.

Norman Jay

Σάββατο 20/05, 19.30 – 21.30, Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Λίγοι DJs έχουν υπάρξει τόσο επιδραστικοί στα μουσικά πράγματα της Μεγάλης Βρετανίας τα τελευταία 50 χρόνια όσο o Norman Jay. Κι αυτό γιατί ποτέ δεν περιορίστηκε απλά στο να διαλέγει δίσκους για να περνάει καλά ο κόσμος στα πάρτι. Το έκανε κι αυτό, και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, χτίζοντας το δικό του Sound System με το όνομα Good Times, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι επινόησε μια νέα σκηνή κάτω από το κωδικό όνομα «Rare Groove». Με τον όρο αυτό, ο Norman Jay περιέγραφε τις μουσικές που έπαιζε στο καθοριστικό ραδιοφωνικό του σόου στον (τότε πειρατικό) KISS FM, ένα soulful μείγμα από funk, disco, soul και jazz.

Από τη μία, ήταν η μουσική που έφερε από τις Δυτικές Ινδίες στη Μεγάλη Βρετανία η γενιά των γονιών του. Κι από την άλλη, η επιρροή της αφροαμερικάνικης μουσικής παράδοσης που γνώρισε από τα συχνά ταξίδια του στη Νέα Υόρκη στα τέλη των 70s. Αυτά ήταν τα βασικά συστατικά της πρότασης του Norman Jay που έκανε θρυλικές τις εμφανίσεις του κάθε χρόνο στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ, της γειτονιάς του Λονδίνου που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πια αποτελεί έμβλημά της.

Στην πορεία, ο Norman Jay έγραψε χιλιάδες ώρες ραδιοφωνικών πτήσεων, έστησε την βρετανική acid jazz σκηνή μαζί με τον Gilles Peterson, κυκλοφόρησε τις συναρπαστικές Good Times συλλογές αλλά και remixes που έγιναν ανάρπαστα (όπως στο «Lola’s Theme» των Shapeshifters), άνοιξε κι έκλεισε κλαμπ, παρακολούθησε όλα τριγύρω του να αλλάζουν στο Λονδίνο, αλλά το groove να παραμένει το ίδιο.

Jazzie B

Κυριακή 21/05, 18.30 – 20.30, Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ήταν 1988 και η Μεγάλη Βρετανία ζούσε το αποκορύφωμα της ηλεκτρονικής χορευτικής επανάστασης και το δεύτερο «Καλοκαίρι της Αγάπης». Οι Soul II Soul βρέθηκαν στο επίκεντρο, δίνοντας δύο από τα anthems της περιόδου: τα «Keep On Movin» και «Back To Life (However Do You Want Me)». Συνδυάζοντας όσα συνέβαιναν στα πάρτι στις λονδρέζικες αποθήκες με την πλούσια αφροβρετανική μουσική παράδοση.

Ο Jazzie B, το ένατο από τα δέκα παιδιά μεταναστών από την Αντίγκουα της Καραϊβικής, ήταν ο ενορχηστρωτής της κατάστασης που έστησαν οι Soul II Soul με έδρα το θρυλικό Africa Centre στο Κόβεντ Γκάρντεν. Μουσικός παραγωγός, DJ, δισκοπώλης στο Κάμντεν, ιδρυτής labels που κυκλοφορούσαν ρούχα και δίσκους, αναδείχθηκε σε κεντρική φιγούρα της πολιτισμικής μετάβασης που άλλαξε τη νεανική κουλτούρα στο Νησί.

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Οι Soul II Soul έχουν πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια άλμπουμ (τα δε hits τους έχουν συμπεριληφθεί σε πάνω από 200 συλλογές), έχουν δώσει συναυλίες στους διασημότερους χώρους στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Wembley, το 1990 βραβεύτηκαν με δύο Grammy και είδαν μέχρι και «Soul II Soul day» να καθιερώνεται στις ΗΠΑ. Κι ο Jazzie B, συνεχίζει να προωθεί το όραμα των soundsystems σε όλο τον κόσμο με dj sets, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ραδιοφωνικά σόου, πρωταγωνιστώντας ακόμα και σε κόμικ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.