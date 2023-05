Στο σημερινό επεισόδιο του podcast TO BHMA ΣΗΜΕΡΑ, η Στέλλα Στυλιανού, συντάκτρια στην εφημερίδα TO BHMA και δημοσιογράφος στην παρουσίαση ειδήσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς MEGA και ONE απαντά στις ερωτήσεις του Γιάννη Θ. Διαμαντή για τα κριτήρια και της τάσης επιλογής υποψήφιων βουλευτών από τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο του podcast TO BHMA ΣΗΜΕΡΑ, με τίτλο: «Πολιτικοί celebrities ή πολιτικοί που δεν τους γνωρίζει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους;», θα ακούσεις:

* Για την έκρηξη celebrities υποψηφίων στην Ελλάδα

* Για το τι είναι η οριζόντια αναγνωρισιμότητα

* Για τα κριτήρια επιλογής υποψήφιων βουλευτών από τα κόμματα

* Για τις τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

* Για τα συνηθέστερα επαγγέλματα των ανθρώπων που εκλέγονται ως ευρωβουλευτές

ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ εξηγεί τις ειδήσεις.

Με ρεπορτάζ, δεδομένα και άποψη. Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν την επικαιρότητα με την εγκυρότητα των δημοσιογράφων του Βήματος.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια!

Παρουσιαστές: Μαριλένα Γεραντώνη, Γιάννης Θ. Διαμαντής