Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε ένα drone για να προσπαθήσει να σκοτώσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα στη νύχτα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πλάνα που απεικονίζουν ένα μικρό σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από το Κρεμλίνο στη Μόσχα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ukraine tried to strike at the Kremlin at night. It happened at about 3 o’clock in the morning. Two drones were reportedly aimed at the residence of Vladimir Putin. Russian president was not injured, the Kremlin said.- Russian media. (Not a joke) pic.twitter.com/cl7HP9Dcai

