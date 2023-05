Τα «Μαθήματα για το μέλλον», με αφορμή την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Τσαρλς Νταλάρα How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone» και το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022. Μία συζήτηση με τον Γιώργο Κουβαρά για το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όσα ακολούθησαν», αποτελούν το αντικείμενο της συζήτησης που διοργανώνουν το Delphi Economic Forum και ο Κύκλος Ιδεών, με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκη.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης (2/5/20023) στο ξενοδοχείο King George, οι Τσαρλς Νταλάρα και Ευάγγελος Βενιζέλος συζητούν για τις προοπτικές της οικονομίας και της χώρας με συντονιστή τον Παύλο Τσίμα.

Ο Τσαρλς Νταλάρα, τότε πρόεδρος του IIF (Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο ) που εκπροσωπεί διεθνώς τις τράπεζες και τις μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ήταν βασικός εκπρόσωπος του διεθνούς τραπεζικού τομέα και συνομιλητής της ελληνικής κυβέρνησης για το κούρεμα και την αναδιάρθρωση του χρέους την περίοδο 2011-2012. Υπουργός οικονομικών και στις δυο κυβερνήσεις ( Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου ) ήταν ο Ευ. Βενιζέλος. Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματευόταν όμως σε πολλά επίπεδα εσωτερικά και εξωτερικά, με τους ευρωπαίους εταίρους, το ΔΝΤ , τα κόμματα και τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Ευ. Βενιζέλος θυμάται στο βιβλίο του «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022» : «Όταν συνεκλήθη το Eurogroup με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα αυτής όλης της γιγαντιαίας επιχείρησης, και τους είπα ότι φθάσαμε σε ποσοστό 96% συμμετοχής των κομιστών του χρέους στη διαδικασία, επικράτησε σιωπή, δεν πίστευαν ότι έχουμε καταφέρει τέτοιο αποτέλεσμα. Εάν δεν είχαμε το αποτέλεσμα αυτό, υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο. Το εναλλακτικό σχέδιο ήταν πτώχευση. Ήταν, στην πραγματικότητα, το κλείσιμο της χώρας.»