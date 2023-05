Η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε σήμερα πως θα αρθεί η αναστολή των επιχειρήσεων στο Σουδάν, όπου η κρίση χειροτερεύει καθώς οι μάχες διανύουν την τρίτη τους εβδομάδα.

Η εκτελεστική διευθύντρια του ΠΕΠ, η Σίντι Μακέιν, διευκρίνισε μέσω Twitter πως η αναστολή τερματίζεται «άμεσα», καθώς «η κρίση στο Σουδάν φέρνει εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με την πείνα».

As the crisis in #Sudan pushes millions into hunger, @WFP is immediately lifting the temporary suspension put in place after the tragic deaths of our team members.

WFP is rapidly resuming our programs to provide the life-saving assistance that many so desperately need right now.

— Cindy McCain (@WFPChief) May 1, 2023