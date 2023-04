Δημοσιεύθηκε προσφάτως τo φετινό πρόγραμμα του Δεκαπενθημέρου Σκηνοθετών που είναι ίσως το πιο ελκυστικό των παράλληλων προγραμμάτων του φεστιβάλ των Καννών (δείτε λίστα ταινιών στο τέλος του κειμένου). Ωστόσο, μια εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει πολύ μεγάλο θόρυβο, είναι αυτή στο τέλος της διοργάνωσης, όταν ο Κουέντιν Ταραντίνο θα παρουσιάσει μια αγαπημένη του ταινία σε ειδική προβολή και θα συζητήσει με το κοινό την «αντιϊστορία του κινηματογράφου».

Ο τίτλος αυτής της ταινίας παραμένει μυστικός. Όλα δείχνουν όμως ότι πολύ πιθανόν να σχετίζεται με το κομβικό για την ιστορία του Χόλιγουντ έτος του 1969, χρονιά στην οποία τοποθετείται και η τελευταία μέχρι σήμερα ταινία του Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλθιγουντ» με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκο Ρόμπι και Αλ Πατσίνο. Το 1969 ήταν η χρονιά που το Χόλιγουντ άλλαζε μέσα από την ανάπτυξη του ανεξάρτητου κινηματογράφου τον οποίο ως γνωστό, λατρεύει ο Ταραντίνο.

Το 1969 όμως συνδέεται και με το Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών, καθώς εκείνη την χρονιά ιδρύθηκε από το SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films). Τότε που μια κοινότητα Γάλλων σκηνοθετών αποφάσισε να εκφράσει την επιθυμία της να δημιουργήσει έναν δικό της, ανεξάρτητο χώρο που θα ενθάρρυνε την εμφάνιση της ελεύθερης δημιουργίας ταινιών χωρίς να παίζει ρόλο η γεωγραφική προέλευσή τους ή οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό κριτήριο.

Στο επίκεντρο της δημιουργίας του Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών από το οποίο έχουν περάσει σκηνοθέτες που αργότερα εξελίχθηκαν σε τεράστιες προσωπικότητες, από τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, ως τον Τζιμ Τζάρμους και τον Άκι Καουρισμάκι, βρισκόταν πάντα αποκλειστικά η ποιότητα ενός έργου Τέχνης και τίποτε άλλο. Το Δεκαπενθήμερο διαφέρει από άλλα προγράμματα του φεστιβάλ των Καννών καθώς έχει πνεύμα μη ανταγωνισμού και είναι ανοιχτό στο κοινό.

Το φετινό πρόγραμμα του Δεκαπενθημέρου Σκηνοθετών είναι το παρακάτω:

LE PROCÈS GOLDMAN (The Goldman Case/ Υπόθεση Γκόλντμαν) σε σκηνοθεσία Σεντρίκ Καν (ταινία έναρξης)

AXXAM YAṚƔA, MAQAṚ ANSAḤMU (The House Is on Fire, Might as Well Get Warm / La maison brûle, autant se réchauffer/ Το σπίτι καίγεται, ίσως και να ζεσταθεί ) σε σκηνοθεσία Μουλούντ Αίτ Λιότνα

DANS LA TÊTE UN ORAGE (A Storm Inside/ Μια καταιγίδα μέσα) σε σκηνοθεσία Κλεμάν Περότ

IL COMPLEANNO DI ENRICO (The Birthday Party / L’Anniversaire d’Enrico/ Πάρτι γενεθλίων) σε σκηνοθεσία Φραντσέσκο Σκοσάι

J’AI VU LE VISAGE DU DIABLE (I Saw the Face of the Devil/ Είδα το πρόσωπο του διαβόλου) σε σκηνοθεσία Τζούλια Κοβάλσκι

LEMON TREE (Λεμονιά) σε σκηνοθεσία Ρέιτσελ Γουόλντεν

MARGARETHE 89 σε σκηνοθεσία Λουκά Μαλμπρέν

MAST–DEL σε σκηνοθεσία Μαριαμ Ταφακόρι

OYU, σε σκηνοθεσία Aτσούσι Χιράι

THE RED SEA MAKES ME WANNA CRY (Η κόκκινη θάλασσα με κάνει να θέλω να κλάψω) σε σκηνοθεσία Φαρίς Αλρτζουμπ

XIA RI FU BEN (Talking to the River/ Μιλώντας στον ποταμό) σε σκηνοθεσία Γιούε Παν

AGRA σε σκηνοθεσία Κανού Μπελ

L’AUTRE LAURENS (The Other Laurens) σε σκηνοθεσία Κλοντ Σμιτς

BÊN TRONG VỎ KÉN VÀNG (Inside the Yellow Cocoon Shell/ Μέσα στο Κέλυφος του Κίτρινου Κουκουλιού ) σε σκηνοθεσία Τιεν Αν Πιάμ

BLACKBIRD BLACKBIRD BLACKBERRY σε σκηνοθεσία Ελέν Ναβεριανί

BLAZH (Grace / La Grâce/ Χάρη) σε σκηνοθεσία Ιλια Ποβολότσκι

CONANN (She Is Conann/ Αυτή είναι η Κονάν) σε σκηνοθεσία Μπερτράν Μαντίκο

CREATURA σε σκηνοθεσία Ελενα Μαρτίν Χιμένο

DÉSERTS σε σκηνοθεσία Φαουζί Μπενσαϊντί

IN FLAMES σε σκηνοθεσία Ζαράρ Καν

LÉGUA σε σκηνοθεσία Φιλίπα Ρέις και Ζοάο Μίλερ Γκουέρα

LE LIVRE DES SOLUTIONS (The Book of Solutions/ Το βιβλίο των λύσεων) σε σκηνοθεσία Μισέλ Γκοντρί

MAMBAR PIERRETTE σε σκηνοθεσία Ρεζίν Μπακάμ

RIDDLE OF FIRE (Conte de feu/ Αίνιγμα της φωτιάς) σε σκηνοθεσία Γουέστον Ρζούλι

THE FEELING THAT THE TIME FOR DOING SOMETHING HAS PASSED (Η αίσθηση ότι έχει περάσει η ώρα για να κάνεις κάτι) σε σκηνοθεσία Τζοάνα Αρνοου

THE SWEET EAST (Η γλυκιά ανατολή) σε σκηνοθεσία Σον Πράις Γουίλιαμς

UN PRINCE (A Prince/ Ενας πρίγκιπας) σε σκηνοθεσία Πιέρ Κρετόν

XIAO BAI CHUAN (A Song Sung Blue) σε σκηνοθεσία Ζιχάν Γκενγκ

WOO-RI-UI-HA-RU (In Our Day/ Στις μέρες μας) σε σκηνοθεσία Χονγκ Σανγκ Σου (Ταινία λήξης)

VAL ABRAÃO (Val Abraham / Abraham’s Valley/ Η κοιλάδα του Αβραάμ) σε σκηνοθεσία Μανοέλ Ντε Ολιβέιρα (ειδική προβολή)