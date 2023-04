O Tόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει να είναι παίκτης του Ολυμπιακού και για τα επόμενα 4 χρόνια.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τόμας Γουόκαπ μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος το 2021 είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, συναντήθηκε με τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και επισημοποίησαν την παραμονή του στο Λιμάνι για ακόμα τέσσερα χρόνια».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε και ευφάνταστο βίντεο για το το νέο deal στο οποίο ο Γουόκαπ βρίσκεται σε μια παραλιακή ταβέρνα και προσπαθεί να προφέρει τη λέξη «χταπόδι» στα ελληνικά, αλλά δυσκολεύεται. Ο Αμερικανός γκραντ δεν απογοητεύεται όμως καθώς έχει μπροστά του όλον τον χρόνο για να μάθει να μιλάει τη γλώσσα πολύ πολύ καλύτερα.

⚓️🐙✍️🏾 What if @twalkup23 can’t pronounce correctly the word “ktapodi” (octopus in Greek)? He has four years ahead to fix his Greek speaking skills!!!

Walkup secured his seat for next season (2023-24).

Did you? 🎟️ https://t.co/7CuTq2WlEE

#OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/btg12i536Q

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) April 12, 2023