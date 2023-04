Στρατιωτικές τιμές και αφιερώματα καλωσόρισαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, στην Πολωνία.

Ενώ ο ουκρανός πρόεδρος έχει ταξιδέψει επίσης στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, το ταξίδι στην Πολωνία ξεχώρισε γιατί είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και πραγματοποιήθηκε χωρίς το απόρρητο των προηγούμενων ταξιδιών του στο εξωτερικό.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrived in Poland on an official visit to a close ally that has taken in millions of Ukrainian refugees and provided vital weaponry to the Kyiv government https://t.co/ZoUQbavks1 pic.twitter.com/KlJqILiXxa

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του στο εξωτερικό από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου εξωτερικής πολιτικής του πολωνού προέδρου.

Having an important visit together with @ZelenskyyUa to Poland. I am glad to meet again with true like-minded people of Ukraine – Mr. President @AndrzejDuda and First Lady Ms. Agata Kornhauser-Duda. Ahead – our joint meetings regarding 🇺🇦🇵🇱 projects and initiatives. pic.twitter.com/Nny54LwQcp

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) April 5, 2023