Η Σάνα Μαρίν σε ηλικία 34 ετών, έγινε η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός της (SDP) το 2019. Millennial, «ρόκσταρ» και επιρρεπής στη διασκέδαση, η Σάνα Μάριν αποτελεί μία από τις λίγες Φινλανδούς πρωθυπουργούς που το όνομά τους έγινε γνωστό πέρα από τα σύνορα της Φινλανδίας. «Παγκόσμιο σύμβολο προοδευτισμού» όπως την αποκαλεί το αμερικανικό CNBC, είχε μια συμμαχία με τη Νεοζηλανδή πρώην πρωθυπουργό Τζασίντα Άρντερν ενώ είχε συνδεθεί και με άλλους σύγχρονους προοδευτικούς ηγέτες. Αλλά και η επιδέξια διαχείριση της πανδημίας του Covid, η δυναμική απάντησή της στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και η διπλωματική επιτυχία της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, κατέστησαν τη Μάριν μία ομολογουμένως επιτυχημένη πρωθυπουργό. Ωστόσο, παρά την παγκόσμια δημοφιλία της, δεν κατάφερε να πείσει τους φινλανδούς ψηφοφόρους και την Κυριακή ηττήθηκε στις εκλογές μετά από μόλις μία θητεία.

Finland’s left-wing Prime Minister Sanna Marin conceded defeat as the opposition right-wing National Coalition Party claimed victory in a tightly fought contest. It ends the rule of a woman considered by fans around the globe as a millennial role model https://t.co/rGzUxD3g12 pic.twitter.com/Nu7kVTRCs0

— Reuters (@Reuters) April 3, 2023