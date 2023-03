Προς πώληση έναντι του αστρονομικού ποσού των 39,5 εκατομμυρίων λιρών βγαίνει η πρώην κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας στο Λονδίνο.

Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο με έξι κρεβατοκάμαρες κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε μια περιοχή που αποκαλείται και «Κόκκινη Πλατεία» καθώς εκεί μένουν πλούσιοι Ρώσοι ολιγάρχες μεταξύ των οποίων και ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

«Με τη εκπληκτική βασιλική της ιστορία, αυτό το υπέροχο αρχοντικό δίνει σε κάποιον την ευκαιρία να αποκτήσει από τα πραγματικά αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα της πλατείας Ίτον», λέει στη βρετανική Daily Mail, ο Γκάρι Χέρσαμ, διευθυντής της Beauchamp Estates, που έχει αναλάβει την πώληση του πολυτελούς ακινήτου.

Στα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνονται το μαρμάρινο δάπεδο και η κολώνα κορινθιακού ρυθμού στην αίθουσα υποδοχής, που δίνει στην κάθε άφιξη μια ξεχωριστή αίγλη.

Όλες οι βασικές αίθουσες του έχουν ψηλά ταβάνια και μεγάλα παράθυρα, ενώ τα δωμάτια του διαθέτουν μαρμάρινα τζάκια και παρκέ δάπεδο κατά παραγγελία.

Η βασική κρεβατοκάμαρα καταλαμβάνει έναν ολόκληρο όροφο στο δεύτερο επίπεδο της πολυτελούς κατοικίας, ενώ στο κάτω ισόγειο υπάρχει ένα ακόμα δωμάτιο για τους επισκέπτες, μια κουζίνα και ένα γυμναστήριο.

This lavish Belgravia mansion with intriguing ties to an exiled Greek princess is on the market for £39.5 million https://t.co/25DVPKjzDc pic.twitter.com/4cCb7YUexu

— Tatler (@Tatlermagazine) March 24, 2023