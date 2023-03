Οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν απεργία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Τρίτης που σκότωσε τουλάχιστον 46 ανθρώπους.

«Ο πόνος έχει μετατραπεί σε οργή για τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες συναδέλφους και συμπολίτες μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σωματείο εργαζομένων.

Η απεργία ακολουθεί τις διαμαρτυρίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την πόλη της Λάρισας, κοντά στο σημείο της καταστροφής.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Μια επιβατική αμαξοστοιχία που μετέφερε 350 άτομα συγκρούστηκε με μια εμπορευματική αμαξοστοιχία αφού και οι δύο κατέληξαν στην ίδια γραμμή – με αποτέλεσμα τα μπροστινά βαγόνια να τυλιχτούν στις φλόγες.

Η απεργία των σιδηροδρομικών ξεκίνησε στις 06:00 τοπική ώρα, επηρεάζοντας τις εθνικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες και το μετρό της Αθήνας.

Το BBC μέσω του ανταποκριτή του στη Λάρισα, Nick Beake, μεταδίδει πως πολλοί στην Ελλάδα βλέπουν το δυστύχημα ως ένα ατύχημα που περιμένει να συμβεί και η ένωση κατηγόρησε την «ασέβεια» των διαδοχικών κυβερνήσεων προς τους ελληνικούς σιδηροδρόμους ως βασικό αίτιο αυτού του «τραγικού αποτελέσματος».

Ο υπουργός Μεταφορών Κ. Καραμανλής παραιτήθηκε για το περιστατικό, λέγοντας ότι θα αναλάβει την ευθύνη για τις «μακροχρόνιες αποτυχίες» των αρχών να επιδιορθώσουν ένα σιδηροδρομικό σύστημα που δεν ήταν κατάλληλο για τον 21ο αιώνα, όπως αιχμηρά αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί μια ανεξάρτητη έρευνα που υπόσχεται ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη.

Όμως η υπόδειξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι φταίει το «τραγικό ανθρώπινο λάθος» έχει προκαλέσει οργή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχές συμμερίζονται τη θλίψη του κόσμου και υποσχέθηκαν να διενεργήσουν έρευνες και να διορθώσουν το απαρχαιωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Είπε ότι οι «χρόνιες καθυστερήσεις» στην υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων έχουν τις ρίζες τους σε «στρεβλώσεις» στον δημόσιο τομέα της χώρας που χρονολογούνται δεκαετίες πίσω, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να το αντιμετωπίσει αλλά «δεν κατάφερε να το εξαλείψει».

Την Τετάρτη, υπήρξαν επεισόδια με την αστυνομία έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train στην Αθήνα – τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των σιδηροδρόμων της Ελλάδας.

Χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν πέτρες και άναψαν φωτιές στους δρόμους.

Σε μια σιωπηλή αγρυπνία στη Λάρισα για τη μνήμη των θυμάτων του περιστατικού, ένας διαδηλωτής είπε ότι ένιωθε ότι η καταστροφή είχε έρθει εδώ και πολύ καιρό.

«Το σιδηροδρομικό δίκτυο φαινόταν προβληματικό, με φθαρμένο, κακοπληρωμένο προσωπικό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο Νίκος Σάββα, φοιτητής ιατρικής από την Κύπρο.

«Πρόκειται για ένα ανεπίτρεπτο ατύχημα. Γνωρίζουμε αυτήν την κατάσταση εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κώστας Μπαργιώτας, γιατρός με έδρα τη Λάρισα.

Στο BBC μίλησε και ο Κώστας Μαλίζος, πρόσφατα συνταξιοδοτημένος χειρουργός και Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος επέστρεψε στη δουλειά του για να χειρουργήσει τραυματισμένους επιβάτες.

«Είναι μία καταστροφή. Οι οικογένειες κλαίνε απόψε. Δυστυχώς, η πλειονότητα των χαμένων είναι νέοι φοιτητές. Έφυγαν από το σπίτι, χαρούμενοι, για να πάνε για τις σπουδές τους ή να δουν τους συγγενείς τους και δεν έφτασαν ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαλίζος.

