Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ολοκλήρωσε την ομιλία του έξω από το Βασιλικό Κάστρο στη Βαρσοβία, λίγες ώρες μετά την οργισμένη ομιλία του Πούτιν κατά της Δύσης.

Αφού χαρακτήρισε την Πολωνία «μεγάλο σύμμαχο», δήλωσε με νόημα πως: «Πριν από ένα χρόνο, ο κόσμος προετοιμαζόταν για την πτώση του Κιέβου. Λοιπόν, μόλις ήρθα από το Κίεβο και μπορώ να αναφέρω ότι το Κίεβο είναι ισχυρό».

Επισήμανε ότι ολόκληρος ο κόσμος και όλη η δημοκρατία δοκιμάστηκαν όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Το ερώτημα που αντιμετώπισαν ήταν αν θα απαντούσαν ή θα κοιτούσαν από την άλλη πλευρά.

«Ένα χρόνο αργότερα ξέρουμε την απάντηση»

Η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι «ανεξάρτητη και ελεύθερη» παρά τις προσπάθειες της Ρωσίας, υπενθύμισε ο Μπάιντεν στο κοινό που έχει συγκεντρωθεί στην Πολωνική πρωτεύουσα.

«Από τη Χερσώνα μέχρι το Χάρκοβο, οι Ουκρανοί μαχητές έχουν ανακτήσει τη γη τους», είπε, ενώ πρόσθεσε πως η κυβέρνηση του Ζελένσκι εξελέγη δημοκρατικά και εξακολουθεί να εκπροσωπεί τη βούληση του ουκρανικού λαού.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε περαιτέρω κυρώσεις, αφού πρώτα επαίνεσε την Πολωνία που αγκάλιασε τους πρόσφυγες από την Ουκρανία στις «πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής τους».

Αποκάλυψε πώς οι σύμμαχοι θα ανακοινώσουν περισσότερες κυρώσεις αυτή την εβδομάδα μαζί, ώστε να μπορέσουν «να αναζητήσουν δικαιοσύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε η Ρωσία».

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και με καθαρά μάτια καθώς κοιτάμε το χρόνο που έρχεται», συνέχισε ο Μπάιντεν.

Προειδοποιεί ότι «θα συνεχίσουν να υπάρχουν δύσκολες και πολύ πικρές μέρες» για την Ουκρανία, παρά την πεποίθησή του ότι το Κίεβο θα επικρατήσει τελικά στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Βεβαίωσε ωστόσο οτι οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να «έχουν την πλάτη της Ουκρανίας».

Υπάρχει μια επιλογή μεταξύ χάους και σταθερότητας, είπε ο Μπάιντεν

«Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα πέντε περίπου χρόνια θα μας καθορίζουν για τις επόμενες δεκαετίες. Ενώ οι αποφάσεις είναι δικές μας, οι αρχές και τα διακυβεύματα είναι αιώνια»

Ο Μπάιντεν συνεχίζει λέγοντας ότι είναι μια επιλογή μεταξύ χάους και σταθερότητας, ελπίδας και φόβου, δημοκρατίας που ανυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα και το βάναυσο χέρι των δικτατόρων.

«Δεν υπάρχει υψηλότερη φιλοδοξία από την ελευθερία

Ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας την Πολωνία, τα ουκρανικά στρατεύματα και «όλους εκείνους που υπερασπίζονται την ελευθερία».

«Ας προχωρήσουμε με πίστη και με σταθερή δέσμευση να είμαστε σύμμαχοι, όχι του σκότους αλλά του φωτός», κατέληξε, καθώς υποδέχθηκε στη σκηνή παιδιά που κυμάτιζαν σημαίες της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Αμερικής.

Join me as I deliver remarks ahead of the one-year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/5oU0E5T3aS

— President Biden (@POTUS) February 21, 2023