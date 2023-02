Τσαβούσογλου – Μπλίνκεν: Τι είπαν για F 16, ελληνοτουρκικά και ΝΑΤΟ

Η Τουρκία αναμένει υποστήριξη από το Κογκρέσο των ΗΠΑ για να προωθήσει την συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα πολεμικά αεροσκάφη F-16, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά από συνομιλίες που είχε με τον αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίνκεν τη Δευτέρα.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Τσαβούσογλου είπε ότι συζήτησε το θέμα των F-16 με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Τουρκία θα ήθελε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να στείλει την επίσημη ειδοποίηση για τα F-16 στο Κογκρέσο.

