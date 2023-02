Σόφι Ιν΄τ Βελντ: Να ερευνηθούν άμεσα οι ισχυρισμοί για παρέμβαση στις ελληνικές εκλογές

Σκάνδαλο μεγατόνων αποκαλύπτει σήμερα ο Guardian, με τη διαβόητη «Team Jorge» που έχει παράρτημα και στην Ελλάδα να κατηγορείται για υποκλοπές και χειραγώγηση εκλογών.

«Το ανατριχιαστικό ρεπορτάζ αποδεικνύει γιατί οι διαδικτυακές επιθέσεις στη Δημοκρατία αποτελούν τεράστια και συνάμα υποτιμημένη απειλή.

Η χρήση κακόβουλου λογισμικού είναι απλά ένα όπλο στη φαρέτρα των εχθρών της Δημοκρατίας.

Οι ισχυρισμοί περί εμπλοκής στις ελληνικές εκλογές πρέπει να ερευνηθούν άμεσα», έγραψε στο Twitter η Ολλανδή ευρωβουλευτής και εισηγήτρια της Επιτροπής Pega του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές, Σόφι Ιν’τ Βελντ.

This chilling story shows why the digital attacks on democracy are a huge and entirely underestimated threat. Spyware is just one tool in the toolbox of the enemies of democracy. The claim about election interference in Greece must be immediately investigated. @EP_PegaInquiry https://t.co/1otWvq51r0

— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) February 15, 2023