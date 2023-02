Συγκλονίζουν οι εικόνες των εγκλωβισμένων παιδιών στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν στην Τουρκία και τη Συρία από τον τρομοκρατικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

«Τουρκική ομάδα έρευνας και διάσωσης προσπαθεί να βοηθήσει και να δώσει νερό σε ένα μικρό αγόρι από τη Συρία (Mohammad) που εγκλωβίστηκε κάτω από τα ερείπια στην Αντιόχεια της Τουρκίας».

Turkish search and rescue team trying to help and give water to a small Syrian boy (Mohammad) who stuck under rubbles in #antakya , south of #turkey. #TurkeyEarthquake

Source: social media pic.twitter.com/xZ5Ut3eVJ2

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) February 7, 2023