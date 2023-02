Χωρίς διακοπή και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και δριμύ ψύχος, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης οι τιτάνιες προσπάθειες της ελληνικής αποστολής, μαζί με άλλες διασωστικές αποστολές, για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό στη Νότια Τουρκία, προσπάθειες που έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς τρεις άνθρωποι μεταξύ των οποίων δύο μικρά κορίτσια ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε από κτίριο το οποίο καταπλάκωσε τον ίδιο και την οικογένεια ( μητέρα, σύζυγο και δύο παιδιά, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί), ένα 9χρονο κοριτσάκι και μία επτάχρονη, η αδελφούλα της οποίας, η μικρή Φατμά, δυστυχώς έχασε την μάχη για την ζωή.

Οι εικόνες με τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών, η συγκίνηση τους μόλις έσωσαν τα παιδιά, αλλά και η οδύνη τους για τον θάνατο της μικρής Φατμά, έχουν κάνει το γύρω του κόσμου και ήδη έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ζητούν πληροφορίες για την αποστολή, από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Ελληνική Αποστολή ενεργεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Φεβρουαρίου 2023, στην επαρχία Χατάϊ (Hatay), βόρεια της πόλης της Αντιόχειας στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα με την Συρία.

Υπενθυμίζεται, ότι η αποστολή αποτελείται από 21 πυροσβεστικούς υπαλλήλους της 1ης ΕΜΑΚ , έμπειρους σε επιχειρήσεις διάσωσης, με δύο σκυλιά διάσωσης ράτσας λαμπραντόρ, (τον Βίκτωρα και τον Καίσαρα), ενώ ακολουθούν και πέντε γιατροί και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, ειδικευμένοι σε παροχή πρώτων βοηθειών κυρίως στην ομάδα, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Στην αποστολή συμμετέχει και πολιτικός μηχανικός, αξιωματικός του Π.Σ. με μεταπτυχιακό στην διαχείριση φυσικών καταστροφών και κατασκευών σε περίπτωση σεισμού, ο οποίος δίνει οδηγίες και υποδεικνύει πως θα γίνονται οι υποστυλώσεις σε κατεστραμμένα κτίρια και άλλα θέματα που αφορούν την επικινδυνότητα των κτιρίων.

Η Ελληνική αποστολή έχει στρατοπεδεύσει σε ανοιχτό σημείο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τον τόπο της καταστροφής και των ερευνών διάσωσης, τον οποίο επέλεξαν μόνοι τους, καθώς άλλος χώρος που τους προτάθηκε κρίθηκε ακατάλληλο, ενώ μετά από αίτημα προς την Πολιτική Προστασία της Τουρκίας τους έχουν χορηγηθεί δύον βαν μεταφοράς προσωπικού με τα καύσιμα τους και ότι άλλα εφόδια ζήτησαν.

Η Ελληνική Αποστολή έχει πάρει μαζί της τρόφιμα και άλλα είδη που της παρέχουν αυτονομία μιας εβδομάδας και έχει χωριστεί σε δύο ομάδες των 10 ατόμων που επιχειρούν για την διάσωση ανθρώπων με συνεχόμενες βάρδιες.

Στο σημείο που κατασκήνωσαν οι Έλληνες ακολούθησε και Ελβετική Αποστολή Διάσωσης και αναμενόταν και ο αποστολή από την Ιταλία.

Γύρω στις 21.30 έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των επικεφαλής των τριών αποστολών, προκειμένου να συντονίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

