Στο Κίεβο μετέβησαν σήμερα οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με δεκαπέντε μέλη του Σώματος των Ευρωπαίων Επιτρόπων για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, στην οποία θα συμμετέχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο πλευρό της Ουκρανίας χωρίς «ίσως» και «αλλά» – Το μήνυμα ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας

Την Πρόεδρο Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν στην επίσκεψη αυτή (2-3 Φεβρουαρίου) συνοδεύουν μεταξύ άλλων ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων, Ζοζέπ Μπορέλ, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, η Αντιπρόεδρος για την ψηφιακή εποχή, Μάργκρετ Βεστάγκερ, ο Αντιπρόεδρος για την Οικονομία, Βλάντις Ντομπρόβσκις, ο Αντιπρόεδρος Διοργανικών Σχέσεων, Μάρος Σέφκοβιτς, η Αντιπρόεδρος για τη διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα, ο Επίτροπος για την απασχόληση, Νικολά Σμιτ, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, ο Επίτροπος για τη Γεωργία, Γιάνους Βιτζιεγκόβσκι, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνς Λέναρτσιτς, ο Επίτροπος Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι, ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, Βιργίνιους Σινκεβίσιους και η Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Μάιρεντ ΜακΓκίνες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναμένεται αύριο, Παρασκευή.

Στη συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και της ουκρανικής κυβέρνησης αναμένεται να συζητηθούν οι τομείς της δυνητικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, καθώς και η επερχόμενη ανασυγκρότηση της χώρας και η ευρωπαϊκή της πορεία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της Επιτροπής.

Κατά την άφιξή της στο Κίεβο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαβεβαίωσε για τη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, γράφοντας στο Twitter πως «Είναι ωραίο που επιστρέφω στο Κίεβο, για τέταρτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας, και αυτή τη φορά μαζί με την ομάδα μου των επιτρόπων» συμπληρώνοντας ότι «Είμαστε εδώ μαζί για να δείξουμε ότι η ΕΕ βρίσκεται σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας. Και για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη στήριξη και τη συνεργασία μας». Την ανάρτηση συνόδευε μια φωτογραφία της στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.

This time, with my team of Commissioners.

We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.

And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023