Ιερουσαλήμ: Νέα επίθεση μετά από το μακελειό στη συναγωγή – 2 τραυματίες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πιθανολογούμενη επίθεση με πυρά κοντά στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ και μετέδωσε ο Στρατιωτικός Ραδιοσταθμός του Ισραήλ.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την επίθεση από ένοπλο Παλαιστίνιο, ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης της επίθεσης «έχει αδρανοποιηθεί».

Όπως φαίνεται η νέα επίθεση έγινε στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ενώ ένας 22χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Shooting attack near the Jerusalem’s old city, 2 wounded: 22 y/o: critical condition, 4/5: moderate condition.

Terrorist has been neutralized#Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/kTGaM1wzLt

— Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023