Τη συνέχιση της κράτησης της Εύας Καϊλή, στο πλαίσιο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate, αποφάσισαν οι βελγικές αρχές.

Η απόφαση έγινε γνωστή με ανακοίνωση της εισαγγελίας Βρυξελλών.

Ειδικότερα, το δελτίο τύπου αναφέρει:

«Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η Ε.Κ. εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Πρωτοδικείου στις Βρυξέλλες.

Με απόφασή του σήμερα το πρωί, το προδικαστικό τμήμα επιβεβαίωσε την προφυλάκιση της Ε.Κ. Εάν ασκήσει έφεση κατά αυτής της απόφασης εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου εντός 15 ημερών».

NEW: The court in Brussels confirms Eva #Kaili is to remain in prison in pre-trial detention after she appeared before judges earlier.

She has the right to appeal this decision. #QatarGate #MoroccoGate pic.twitter.com/LmqQDPfvhV

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 19, 2023