Απειλείται ο κόσμος του κινηματογράφου από το ΑΙ;

Η «εισβολή» της τεχνητής νοημοσύνης για την κατάκτηση του κόσμου φαίνεται πως έχει ξεκινήσει από τον χώρο της τέχνης. Υπάρχει πλέον μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να δημιουργήσει περιεχόμενο, από εικόνες και πορτρέτα μέχρι σενάρια για ταινίες και τραγούδια. Δημιουργίες που εκτός του ότι απαιτούσαν χρόνο, εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό και από το ταλέντο και την «ματιά» του εκάστοτε δημιουργού.

Αναμφίβολα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο επίμαχο θέμα στη σφαίρα της τέχνης και του design αυτή τη στιγμή, και η συζήτηση γύρω από το αν βοηθάει ή αντικαθιστά τον καλλιτέχνη δεν φαίνεται να λήγει σύντομα. Σχεδόν κάθε μέρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από post που αφορούν δημιουργίες AI, όπως εικόνες και κείμενο. Πλέον δεν είναι «ασφαλής» ούτε ο κόσμος του κινηματογράφου.

Στιγμιότυπα με την αισθητική των δεκαετιών του ’70 και του ’80 που παρουσιάζουν εικόνες ταινιών επιστημονικής φαντασίας και τρόμου δημοσιεύονται στα social media, απεικονίζοντας κάθε λογής παράξενα πλάσματα και φανταστικά σύμπαντα.

Οι ταινίες που δεν υπήρξαν ποτέ

Πιο συγκεκριμένα, δυο σκηνοθέτες, ο Johnny Darrell και ο Keith Schofield μοιράστηκαν εικόνες από ταινίες όπως το «The Snakes Are the Devil», το «Tron» του Alejandro Jodorowsky και το Galaxy of Flesh του David Cronenberg. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτές τις ταινίες. Και αυτό είναι ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Βέβαια, αν και αυτό δεν ισχύει για το Tron -ταινία της Disney του 1982-, η αλήθεια είναι ότι δεν γυρίστηκε ποτέ εκδοχή του Jodorowsky.

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν οι δύο σκηνοθέτες είναι πραγματικά εντυπωσιακά και φαίνονται αληθινά δημιουργήματα, σε σημείο που ωθούν τον θεατή στην αμφισβήτηση της ίδιας του της μνήμης. Μήπως υπάρχει το Galaxy of Flesh;

David Cronenberg’s Galaxy of Flesh (1985) pic.twitter.com/Z5tBf8gXKG — Keith Schofield (@keithscho) January 10, 2023



Οι εικόνες μοιάζουν να προέρχονται από ανθρώπινο χέρι, αλλά στην πραγματικότητα είναι δημιουργήματα ενός προγράμματος που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα του Midjourney.

Ωστόσο, όσο εντυπωσιακά και να είναι τα δημιουργήματα του εν λόγω προγράμματος, παραμένουν τα αμείλικτα ερωτήματα που αφορούν την ενδεχόμενη απειλή των καλλιτεχνών, ενώ έχουν προκύψει και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς πολλοί άνθρωποι της τέχνης κατηγορούν τα προγράμματα ΑΙ ότι «αντιγράφουν» το δημιουργικό στυλ άλλων καλλιτεχνών.

Μάλιστα, ομάδα καλλιτεχνών έχει προχωρήσει ήδη σε μήνυση των δημιουργών των προγραμμάτων Stable Diffusion και Midjourney, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησαν τον δικό τους τρόπο δημιουργίας τέχνης για να «εκπαιδεύσουν» το πρόγραμμα στην δημιουργία εικόνων. Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για «ασέβεια», αναφορικά με τη σύνδεση τέτοιων εικόνων με εμβληματικούς σκηνοθέτες.

Αν και το μέλλον του ΑΙ παραμένει ευοίωνο, πληθαίνουν οι φωνές ανησυχίας.